Filho de Cássia Eller altera música para citar filme de Bolsonaro no ‘Altas Horas’

O cantor Chico Chico foi um dos convidados do Altas Horas, exibido no último sábado, 31, na TV Globo. Durante sua apresentação, o filho de Cássia Eller chamou atenção ao criticar o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A provocação ocorreu durante a interpretação de Blues da Piedade, sucesso de Cazuza, quando o artista adaptou a letra para fazer referência ao caso do Banco Master.

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“Vamos pedir piedade, senhor piedade, para quem financia filme com dinheiro do Banco Master. Vamos pedir piedade, senhor piedade, lhes dê cadeia e um pouco de coragem”, cantou, arrancando gritos de parte da plateia.

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Esta não é a primeira vez que Chico Chico aproveita a música para alfinetar Bolsonaro. Em janeiro, durante outra apresentação no programa de Serginho Groisman, o cantor já havia chamado atenção ao modificar a interpretação da canção para declarar: “Ele tá na cadeia. Aquele covarde”.

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