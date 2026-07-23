Filho de Barretão revela posicionamento político de pai em velório

O cineasta Bruno Barreto, filho mais velho do célebre produtor Luiz Carlos Barreto, revelou o posicionamento político do pai durante o velório de Barretão, nesta quinta-feira, 23. “Ele buscava o consenso. Ele não era uma pessoa de esquerda, de direita, nada. Ele era uma pessoa complexa. Eu acho que esse foi o maior legado dele, a complexidade”, disse Bruno.

Um dos nomes mais importantes da história do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto morreu na última quarta-feira, 22. Barretão estava com a saúde debilitada desde março de 2024, quando sofreu uma queda ao visitar seu estado natal, o Ceará.

“Meu pai era uma pessoa muito afetiva. Ele podia brigar com você agora, de vida ou de morte. Cinco minutos depois ele te abraçava, ele fazia as pazes. Ele era um cara passional, mas, ao mesmo tempo, muito racional. São paradoxos, mas ele depois se acalmava e era uma pessoa muito afetiva e muito construtiva”, afirmou Bruno, sobre a personalidade de Barretão.

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