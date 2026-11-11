🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Filho de atriz indicada ao Oscar é preso após atropelamento com morte

Homem deixou local sem prestar socorro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h05 | Atualizado em 11 nov 2026, 12h09
Mulher de cabelos loiros cacheados e vestido azul brilhante ombro a ombro posa ao lado de homem de terno preto, camisa branca e gravata escura, ambos sorrindo levemente para a câmera em fundo branco com detalhes azuis
Atriz Virginia Madsen e o filho Jack Sabato (Gilbert Carrasquillo/Getty Images)
Continua após publicidade
Filho de atriz indicada ao Oscar é preso após atropelamento com morte Priorize VEJA no Google

Jack Sabato, de 32 anos, filho dos atores Virginia Madsen e Antonio Sabato Jr., foi preso na segunda-feira, 9, no Alasca, nos Estados Unidos. Ele é investigado por envolvimento em um atropelamento que terminou com a morte de um pedestre e por deixar o local sem prestar socorro.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A vítima foi identificada como Carl Simmonds, de 42 anos. Ele foi encontrado inconsciente nas proximidades do cruzamento das ruas Airport Heights Drive e Debarr Road. Policiais e equipes de emergência foram acionados às 5h48, no horário local, mas o homem não resistiu. De acordo com a Justiça, o automóvel atingiu o pedestre e seguiu viagem sem parar. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores a identificar o veículo suspeito, registrado em nome de Jack.

Continua após a publicidade

Em depoimento à polícia, Sabato afirmou acreditar que havia atingido um animal e disse que não percebeu que se tratava de uma pessoa. Ele também alegou que ficou assustado e não parou porque dirigia sem seguro. Agora, o filho dos artistas responde a duas acusações relacionadas ao abandono do local de um acidente, incluindo uma ocorrência com morte. Na audiência realizada na terça-feira, 10, a Justiça estabeleceu fiança de 5 mil dólares (cerca de 28 mil reais) e o proibiu de dirigir.

Siga

Ao TMZ, Antonio Sabato Jr. pediu privacidade à família e afirmou que não havia conseguido conversar com o filho.

Continua após a publicidade

Virginia Madsen, mãe de Jack, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação no filme Sideways – Entre Umas e Outras (2004). Já Antonio Sabato Jr. ficou conhecido por trabalhos na televisão e no cinema, incluindo produções de ação. Os dois tiveram um relacionamento entre 1993 e 1998.

Publicidade
TAGS:
acidente de carro
Gente
Oscar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).