Filho de atriz indicada ao Oscar é preso após atropelamento com morte

Jack Sabato, de 32 anos, filho dos atores Virginia Madsen e Antonio Sabato Jr., foi preso na segunda-feira, 9, no Alasca, nos Estados Unidos. Ele é investigado por envolvimento em um atropelamento que terminou com a morte de um pedestre e por deixar o local sem prestar socorro.

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A vítima foi identificada como Carl Simmonds, de 42 anos. Ele foi encontrado inconsciente nas proximidades do cruzamento das ruas Airport Heights Drive e Debarr Road. Policiais e equipes de emergência foram acionados às 5h48, no horário local, mas o homem não resistiu. De acordo com a Justiça, o automóvel atingiu o pedestre e seguiu viagem sem parar. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores a identificar o veículo suspeito, registrado em nome de Jack.

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Em depoimento à polícia, Sabato afirmou acreditar que havia atingido um animal e disse que não percebeu que se tratava de uma pessoa. Ele também alegou que ficou assustado e não parou porque dirigia sem seguro. Agora, o filho dos artistas responde a duas acusações relacionadas ao abandono do local de um acidente, incluindo uma ocorrência com morte. Na audiência realizada na terça-feira, 10, a Justiça estabeleceu fiança de 5 mil dólares (cerca de 28 mil reais) e o proibiu de dirigir.

Ao TMZ, Antonio Sabato Jr. pediu privacidade à família e afirmou que não havia conseguido conversar com o filho.

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Virginia Madsen, mãe de Jack, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação no filme Sideways – Entre Umas e Outras (2004). Já Antonio Sabato Jr. ficou conhecido por trabalhos na televisão e no cinema, incluindo produções de ação. Os dois tiveram um relacionamento entre 1993 e 1998.