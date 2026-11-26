Filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim Huck está de volta ao Brasil após passar um ano nos Estados Unidos. O jovem de 21 anos decidiu continuar a graduação em Administração em São Paulo e, paralelamente, investir na carreira de empresário. Ele é um dos fundadores da Trya Seg, corretora de benefícios corporativos criada em sociedade com três amigos.

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O empreendimento foi idealizado em 2024, inicialmente como uma startup, e chegou ao mercado em abril deste ano, após receber investimentos. A empresa atua na gestão de benefícios para outras companhias, oferecendo serviços relacionados a planos de saúde, assistência odontológica e seguros de vida. Joaquim é responsável pela área de novos negócios, com foco na prospecção de clientes e parcerias comerciais.

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“Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro”, definiu o jovem empresário em uma publicação no LinkedIn.

Antes de retornar ao país, Joaquim estudou na Stern School of Business, ligada à Universidade de Nova York (NYU). Agora, ele cursa Administração na Link School, localizada em São Paulo. A instituição tem formação voltada ao empreendedorismo, duração de quatro anos e aulas em período integral. A mensalidade do curso é de 14,3 mil reais.

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Apesar de ter crescido sob os holofotes por causa dos pais, Joaquim já declarou que não pretende seguir carreira na televisão. Além dele, Angélica e Luciano Huck são pais de Benício, 18, e Eva, 13.