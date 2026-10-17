Filho de Andrucha Waddington dirige Fernanda Montenegro: ‘agora a gente se conhece’

Em Fernanda, o público vê um novo lado de Fernanda Montenegro, ainda como atriz, mas entre as gravações. Dirigido por Pedro Waddington, filho de Andrucha Waddington e genro da atriz, a produção acompanhou a veterana em todos os projetos desde 2022. A protagonista e o cineasta não têm uma ligação de sangue – ele é filho do primeiro casamento de Andrucha com Kiti Duarte. “Um ponto alto desse documentário, na nossa relação, é que, de fato, ele fez que existisse alguma relação. Agora a gente, de fato, se conhece”, disse o enteado de Fernanda Torres. O filme estreou no Festival do Rio, na primeira semana de outubro e ainda não tem data para entrar em circuito.

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O documentário não explora muito momentos da atriz na sua vida pessoal, é focado em bastidores de Vitória (2024), Velhos Bandidos (2026), leituras no teatro e outros projetos. “É um retrato muito íntimo da Fernanda, talvez num ambiente que eu considero mais íntimo, que é o ambiente do trabalho. É flagrar essa intimidade dela compondo, as suas personagens, nesse momento que eu acredito ser importante da vida dela e de estar trabalhando com essa vividez nessa etapa de velhice, já com 96 anos”, explica Pedro.