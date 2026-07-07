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Cultura

Filha de Tadeu Schmidt anuncia noivado aos 24 anos

Valentina é a primogênita do apresentador, fruto do casamento com Ana Cristina Schmidt

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 16h44 | Atualizado em 7 jul 2026, 17h12
Homem de pele clara e cabelo loiro, sorrindo, usando camisa branca, ao lado de mulher de cabelo castanho escuro, sorrindo, com vestido rosa vibrante e detalhes prateados
Filha de Tadeu Schmidt e o noivo (Instagram/Reprodução)
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Filha de Tadeu Schmidt anuncia noivado aos 24 anos Priorize VEJA no Google

Nesta terça-feira, 7, a filha primogênita do apresentador Tadeu Schmidt anunciou seu noivado pelas redes sociais. Aos 24 anos, a atriz Valentina Schmidt casará com o psicólogo Christiano Donnelly Vaz, 25, com quem namora há quatro anos e meio. O pedido de casamento foi feito em celebração do aniversário do casal: “E, da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de Julho, demos a largada a uma nova etapa das nossas vidas. Vamos com tudo, amor da minha vida”, escreveu a jovem.

A noiva é fruto do casamento de Tadeu Schmidt com Ana Cristina Schmidt, mantido desde o ano 2000. Além dela, o casal tem a filha Laura, de 21 anos.

Valentina leva carreira de atriz há alguns anos e foca no teatro, tendo participado de pesas em prosa e musicais como Querido Evan HansenChatô e os Diários AssociadosSe Essa Lua Fosse Minha e Vestido de Noiva.

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