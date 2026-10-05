Filha de Roberto Justus, Rafaella é atacada por posição política

A filha de Roberto Justus, Rafaella, foi atacada nas redes sociais após publicar que votou pela primeira vez neste domingo, 4. A primogênita de Ticiane Pinheiro postou que estava feliz de exercer o direito como cidadã usando uma camisa com bandeira do Brasil e, por conta disso, recebeu diversos comentários ofensivos. A criadora de conteúdo decidiu exibir uma das mensagens que recebeu para os seguidores. “Não costumo dar palco para hater nesse perfil, mas essa foi tão gratuita que precisei expor aqui”, escreveu.

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Horas após o ataque, repostou uma publicação que diz “votar contra o Lula não significa gostar de Flávio ou de Bolsonaro”. Essa é a primeira vez que ela fala abertamente sobre o posicionamento político nas redes sociais. Desde então, não se pronunciou mais sobre o assunto.