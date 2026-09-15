Filha de Ozzy Osbourne, Kelly revela rompimento com sua irmã Aimee: “Somos como água e óleo”

Kelly Osbourne falou sobre o afastamento da irmã Aimee Osbourne e afirmou que não acredita em uma possível reconciliação entre as duas. As declarações foram feitas no episódio desta terça-feira, 15, do podcast We Need to Talk. As duas são filhas de Ozzy e Sharon Osbourne.

O assunto surgiu quando Kelly, de 41 anos, comentou a decisão de Aimee, de 43, de não participar do reality show The Osbournes, que acompanhava a rotina da família.

Kelly afirmou que não poderia contar toda a história por trás da escolha da irmã porque não queria falar em nome dela. Segundo a atriz, as duas não são próximas, mas ela ainda procura respeitar a privacidade de Aimee. “Não somos próximas, mas eu a respeito o suficiente para preservar sua privacidade”, disse. Ela acrescentou que acredita que “há uma razão para tudo” e que a participação de Aimee no programa simplesmente “não estava destinada a acontecer”.

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Ao falar sobre a relação entre as irmãs, Kelly afirmou que Aimee “nunca realmente reconheceu” sua presença e a do irmão, Jack Osbourne. “Ela estava no mundo dela, fazendo as próprias coisas”, afirmou.

A irmã mais nova também disse acreditar que, em algum momento, Aimee pode ter sentido vergonha da família. “Sinto, até certo ponto, que ela tinha vergonha de nós. Nunca vou entender isso de verdade. Simplesmente parecia assim”, declarou.

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Para Kelly, as duas são muito diferentes. “Tudo o que eu sou, ela não é. Tudo o que ela é, eu não sou. Não poderíamos ser mais opostas. Somos como água e óleo”, afirmou.

A apresentadora também revelou carregar ressentimentos relacionados ao fato de ter crescido sem a proximidade de uma irmã mais velha. “Uma das coisas mais difíceis da minha vida é que eu nunca tive uma irmã mais velha. Tive que aprender sozinha certas coisas que uma irmã mais velha deveria ter me ensinado”, contou. Segundo Kelly, esse sentimento permanece até hoje. “Eu tenho ressentimento em relação a isso. Vou carregar isso para sempre”, afirmou.

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Questionada sobre a possibilidade de uma reconciliação, Kelly foi direta ao dizer que não vê esperança para que isso aconteça. “Eu a respeito, eu a aceito, mas somos diferentes. E tudo bem”, disse. Para ela, o fato de duas pessoas pertencerem à mesma família não significa necessariamente que precisem compartilhar tudo.

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