Filha de Nicole Kidman reage a críticas sobre nepotismo após capa da Vogue

Sunday Rose, filha de Nicole Kidman, reagiu aos apontamentos sobre um suposto nepotismo após estrear na capa da Vogue Alemanha. Em entrevista ao veículo alemão, a jovem de 18 anos disse estar ciente de seus privilégios. “Estou muito consciente de que recebo oportunidades que nem todos podem ter, e sou realmente grata por poder aproveitá-las”, disse Rose nesta terça-feira, 20.

Ainda assim, a modelo garantiu não se acomodar quanto ao seu status, buscando dar sempre seu melhor. “Nunca chego ao trabalho com uma atitude negativa, não importa o quão cansada ou esteja com jet lag, e trato todos com respeito”, afirmou. Rose tem posado para grifes de grande renome, como Dior e Calvin Klein.

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