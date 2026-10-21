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Cultura

Filha de Nicole Kidman reage a críticas sobre nepotismo após capa da Vogue

Com apenas 18 anos, Sunday Rose tem posado para grifes como Dior e Calvin Klein

Por Flávio Monteiro 21 out 2026, 15h24
Mulher jovem com cabelo castanho e batom vermelho, usando um blazer preto de veludo com ombreiras e um colar extravagante de pérolas, pedras coloridas e pingentes, em um ambiente interno com arcos desfocados ao fundo
Sunday Rose, filha de Nicole Kidman (Daniele Venturelli/Getty Images)
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Sunday Rose, filha de Nicole Kidman, reagiu aos apontamentos sobre um suposto nepotismo após estrear na capa da Vogue Alemanha. Em entrevista ao veículo alemão, a jovem de 18 anos disse estar ciente de seus privilégios. “Estou muito consciente de que recebo oportunidades que nem todos podem ter, e sou realmente grata por poder aproveitá-las”, disse Rose nesta terça-feira, 20.

Ainda assim, a modelo garantiu não se acomodar quanto ao seu status, buscando dar sempre seu melhor. “Nunca chego ao trabalho com uma atitude negativa, não importa o quão cansada ou esteja com jet lag, e trato todos com respeito”, afirmou. Rose tem posado para grifes de grande renome, como Dior e Calvin Klein.

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