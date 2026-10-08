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Cultura

Filha de Neymar é alvo de ataques nas redes e mãe fala em Justiça

Helena, de 2 anos, é fruto do breve relacionamento entre o jogador e a influencer

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 18h02
Amanda Kimberlly
A influenciadora Amanda Kimberlly (Instagram/Reprodução)
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Filha de Neymar é alvo de ataques nas redes e mãe fala em Justiça Priorize VEJA no Google

A influenciadora Amanda Kimberlly revelou que sua filha, Helena, fruto do breve relacionamento com Neymar, tem sido alvo de ataques nas redes sociais. Em uma publicação feita nesta quinta-feira, 8, Amanda afirmou que procurou a polícia após identificar pelo menos três perfis que faziam comentários ofensivos sobre a menina no X e iniciou os procedimentos para descobrir a identidade dos responsáveis.

“Como mãe, é difícil colocar em palavras a tristeza e a indignação de ler determinadas coisas sendo escritas sobre minha filha, especialmente quando partem de pessoas que sequer fazem parte da nossa realidade”, disse Amanda. Ela também afirmou que pretende responsabilizar os autores dos ataques. “É importante deixar claro que, uma vez identificados os responsáveis, cada um responderá pelos próprios atos, dentro do que determina a legislação”, completou.

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