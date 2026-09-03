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Cultura

Filha de Luciano Camargo lança suspense psicológico na Bienal de São Paulo

Herdeira do cantor sertanejo se prepara para carreira como escritora

Por Flávio Monteiro 3 set 2026, 09h30
Isabella Fonseca e o pai, Luciano
Isabella Fonseca e o pai, Luciano (@daniivalverdee/Divulgação)
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Herdeira de Luciano Camargo, a jovem Isabella Fonseca também deseja seguir uma carreira artística, embora em uma área diferente daquela em que o sertanejo atua. Aos 16 anos, a filha de Luciano e Flávia Fonseca está dando os primeiros passos em uma precoce trajetória como escritora, se preparando para lançar seu primeiro romance, Menifesi, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no dia 7 de setembro.

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O suspense segue a trajetória de Alexandre, um detetive experiente que investiga uma série de crimes em Nantes, uma cidade aparentemente pacata, quando tem seu caminho cruzado pela misteriosa e enigmática Menifesi, uma jovem que se coloca no centro dos acontecimentos. Narrada em formato de diário, a obra é um suspense psicológico, permeado por segredos e personagens com objetivos dúbios.

A participação de Isabella é o culminar de uma trajetória alinhada à leitura desde tenra idade. Ela se apaixonou por livros aos três anos e começou a escrever as próprias histórias em 2023, contando com o apoio do pai para dar prosseguimento ao seu sonho.

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Isabella é a terceira filha de Luciano, a primeira com sua atual esposa, Flávia. Ela é irmã gêmea de Helena, sendo considerada mais velha que a irmã por ter nascido primeiro. A jovem escritora também tem dois irmãos mais velhos, Wesley e Nathan, fruto de relacionamentos anteriores do cantor.

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