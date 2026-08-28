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Cultura

Filha de Leonardo se declara para namorada: “Sempre vou estar aqui”

Agrônoma mantém relacionamento há oito anos e compartilhou recado nas rede sociais

Por Ana Rita Fernandes 28 ago 2026, 16h17
Duas mulheres sorridentes, com cabelos escuros e bonés da Minnie Mouse, posam para uma selfie em um parque temático movimentado
Monyque Isabella, filha de Leonardo e, Jéssica, namorada, em post do Instagram. (Instagram/Divulgação)
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Monyque Isabella, de 34 anos, agrônoma e filha mais velha do cantor Leonardo, fez uma publicação em seu Instagram nesta sexta-feira, 28, para comemorar o aniversário de 36 anos de sua namorada, a também agrônoma Jessica Kalossi. “Feliz aniversário, te amo! Sempre vou estar aqui para você”, escreveu no post.

Monyque e Jessica estão juntas há oito anos. Na contramão do pai e dos irmãos Zé Felipe e João Guilherme, a primogênita vive de forma discreta e mantém uma rotina ligada ao campo. Filha de Leonardo com Sandra, ela é formada em Relações Internacionais, mas não seguiu carreira na área e se dedica atualmente à agronomia.

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Além de Monyque, de Zé Felipe e de João Guilherme, Leonardo também é pai de Jéssica Beatriz Costa, 32, o cantor, apresentador e palestrante Pedro Leonardo, 38, e o cantor Matheus Vargas, 28.  Cada um dos seis filhos do cantor é fruto de um relacionamento diferente.

Monyque e Jessica também mantêm uma relação próxima com Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe. A amizade permaneceu mesmo após o fim do casamento da influenciadora com o cantor. As duas já acompanharam Virginia em viagens internacionais e participaram de momentos em família.

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