Filha de Ivete Sangalo surpreende durante show da mãe
Cena foi registrada em apresentação de turnê da cantora
Aos 8 anos, Helena Sangalo ganhou os holofotes durante o show de Ivete Sangalo em São Paulo, no sábado, 22. A filha da cantora subiu ao palco durante a apresentação da turnê Clareou e caiu no samba ao lado da mãe, arrancando aplausos da plateia.
“Helena, minha gente. Uma salva de palmas para ela”, disse Ivete, orgulhosa, ao apresentar a menina ao público.
Helena é irmã gêmea de Marina e são filhas de Ivete com o nutricionista Daniel Cady. Os dois também são pais de Marcelo, 16.