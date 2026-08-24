Filha de Ivete Sangalo surpreende durante show da mãe

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Helena Sangalo, filha de Ivete, roubou a cena no show da mãe em São Paulo. Aos 8 anos, a menina mostrou todo seu carisma e gingado no palco, caindo no samba e conquistando a plateia. Ivete, orgulhosa, apresentou a filha ao público, marcando um momento especial na turnê “Clareou”.

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Aos 8 anos, Helena Sangalo ganhou os holofotes durante o show de Ivete Sangalo em São Paulo, no sábado, 22. A filha da cantora subiu ao palco durante a apresentação da turnê Clareou e caiu no samba ao lado da mãe, arrancando aplausos da plateia.

“Helena, minha gente. Uma salva de palmas para ela”, disse Ivete, orgulhosa, ao apresentar a menina ao público.

Helena é irmã gêmea de Marina e são filhas de Ivete com o nutricionista Daniel Cady. Os dois também são pais de Marcelo, 16.

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