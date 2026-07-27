Filha de Gugu Liberato mostra estúdio milionário herdado de apresentador

A cineasta Marina Liberato, filha do apresentador Gugu, surpreendeu ao fazer um tour pela CGP Produções, um complexo audiovisual criado por Gugu em 1999 e avaliado em 60 milhões de reais. “Esse lugar em que estou tem quase 30 anos de história. Ele começou com meu pai, e hoje temos a oportunidade de seguir esse grande legado criado por ele”, disse a jovem de 22 anos em um vídeo publicado no Instagram.

Dono de uma prolífica carreira na televisão, Gugu fundou a CGP pensando em ampliar sua atuação no audiovisual. O espaço foi planejado para atender a programas de TV, filmes, séries, comerciais e outras produções do segmento. No total, o espaço conta com dois estúdios independentes, camarins e salas de maquiagem — além da ilha de edição.

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