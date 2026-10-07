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Cultura

Filha de Fafá de Belém, Mariana assume missão para fazer o Brasil olhar para o Norte

Cantora coordena o IV Fórum Varanda da Amazônia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 13h12
Mulher de cabelos ruivos e ondulados, sorrindo, vestindo blazer branco e camiseta estampada com arara azul e bandeira do Brasil, colar de contas escuras e claras, em frente a um painel verde com a inscrição IV Fórum Varanda da Amazônia
Mariana Belém (Nara Boechat/VEJA)
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Belém recebe, nesta terça e quarta-feira, 6 e 7, o IV Fórum Varanda da Amazônia, evento criado por Fafá de Belém que chega à quarta edição com o tema Amazônia: Substantivo Feminino. Neste ano, a apresentadora e cantora Mariana Belém, filha de Fafá, assumiu a coordenação e a estratégia da programação.

Para Mariana, a função representa uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade de aprendizado. “Aprendo mais que qualquer coisa e aqui aprendo infinitamente”, afirma em conversa com a coluna GENTE.

Realizado às vésperas do Círio de Nazaré, período em que Belém recebe visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo, o fórum escolhe, a cada edição, temas ligados à cultura e à identidade amazônica. Neste ano, além dos painéis de debate, formados exclusivamente por mulheres, a programação conta com a participação de produtores locais, que comercializam seus produtos no evento.

A proposta é apresentar uma Amazônia que vá além dos cartões-postais e aproximar o público de diferentes aspectos da cultura paraense. “É de você mostrar a música, a culinária, as mulheres fortes do Norte para um país que pouco conhece”, explica.

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A valorização da identidade paraense também está entre os objetivos do projeto. Mariana destaca a importância de fazer com que o público conheça melhor as particularidades da região. “Que a pessoa finalmente fale que Belém é no Norte, não é no Nordeste. Que fale ‘em’ Belém, não ‘no’ Belém”, frisa.

Para ela, no entanto, os créditos pelo crescimento do evento são da mãe. “Isso é uma conquista dela, é o sonho. Eu costumo falar que ela tem duas filhas: eu e a Varanda. É uma maneira de ela devolver para a terra aquilo que a terra deu para ela”, conclui.

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(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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