Filha de Elis Regina revela motivo de não conseguir escutar músicas da mãe

Filha de Elis Regina (1945-1982), a também cantora Maria Rita, de 48 anos, revelou recentemente que não consegue ouvir as músicas da mãe, que morreu em 1982, aos 36 anos, vítima de uma overdose.

“Não ouço porque dói. É um trauma, grosseiramente falando”, contou. A artista compartilhou que enfrentou grandes traumas na vida adulta relacionados à sensação de abandono causada pela partida precoce da mãe. Em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, Maria afirmou que sentiu dificuldade em entender a morte da cantora na infância.

“Com 4 anos de idade, sua mãe te botou para dormir e, quando você acordou, ela sumiu”, refletiu. Aos 20 anos, Maria Rita foi diagnosticada com estresse pós-traumático. Aos 36, mesma idade em que Elis morreu, contou ter sido atingida por um forte abalo emocional.

Mesmo diante dos impactos emocionais, ela afirmou que pretende levar o legado musical da família adiante. Atualmente, Maria tem dividido os palcos com o filho Antônio Baldini, de 21 anos, na turnê Redescobrir vol. 2. A artista finalizou a entrevista dizendo que se sente emocionada por ter a oportunidade de colaborar com o filho de maneira saudável, ao mesmo tempo em que consegue falar de temas leves a respeito da mãe.

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