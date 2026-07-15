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Cultura

Filha de Elis Regina revela motivo de não conseguir escutar músicas da mãe

Maria Rita desabafou sobre os efeitos da morte da mãe, aos 36 anos, em sua vida

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 14h14 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h46
Cantora com maquiagem e cabelo penteado, usando um casaco roxo brilhante, segurando um microfone preto e cantando em um palco com iluminação roxa
A cantora Maria Rita, filha de Elis Regina (Mauricio Santana/Getty Images)
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Filha de Elis Regina revela motivo de não conseguir escutar músicas da mãe Priorizar nos meus resultados Google

Filha de Elis Regina (1945-1982), a também cantora Maria Rita, de 48 anos, revelou recentemente que não consegue ouvir as músicas da mãe, que morreu em 1982, aos 36 anos, vítima de uma overdose.

“Não ouço porque dói. É um trauma, grosseiramente falando”, contou. A artista compartilhou que enfrentou grandes traumas na vida adulta relacionados à sensação de abandono causada pela partida precoce da mãe. Em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, Maria afirmou que sentiu dificuldade em entender a morte da cantora na infância.

“Com 4 anos de idade, sua mãe te botou para dormir e, quando você acordou, ela sumiu”, refletiu. Aos 20 anos, Maria Rita foi diagnosticada com estresse pós-traumático. Aos 36, mesma idade em que Elis morreu, contou ter sido atingida por um forte abalo emocional.

Mesmo diante dos impactos emocionais, ela afirmou que pretende levar o legado musical da família adiante. Atualmente, Maria tem dividido os palcos com o filho Antônio Baldini, de 21 anos, na turnê Redescobrir vol. 2. A artista finalizou a entrevista dizendo que se sente emocionada por ter a oportunidade de colaborar com o filho de maneira saudável, ao mesmo tempo em que consegue falar de temas leves a respeito da mãe.

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