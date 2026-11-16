Filha de Cristiana Oliveira passa por cirurgia para retirar tumor na cabeça

A filha da atriz Cristiana Oliveira, 62, Rafaella Wanderley, 39, passou por uma cirurgia para retirar um tumor benigno na cabeça na sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro. O procedimento foi realizado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, no Hospital Copa Star. Nas redes sociais, Rafaella contou que descobriu o meningioma em 2023, durante uma tomografia de rotina, mas que a formação cresceu nos últimos três anos e começou a pressionar o nervo óptico e a artéria carótida. “Foi uma cirurgia bem delicada porque estava em uma localização bem tensa. Mas deu certo, graças a Deus”, relatou.

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Após a operação, Rafaella afirmou que os médicos conseguiram retirar todo o tumor, algo que não era garantido devido à localização. “Ainda estou meio grogue, com dor, mas explicando que eu tive que retirar um tumor benigno chamado meningioma da cabeça. Deu tudo certo, graças a Deus. Consegui tirar 100%. Era um medo, pela localização. Talvez não pudesse tirar tudo e terminar tirando na radioterapia”, explicou. Cristiana também comemorou o resultado nas redes sociais: “Deus é bom o tempo todo. Graças a Deus, minha filha está curada”. O meningioma é um tumor que se desenvolve nas meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Embora geralmente seja benigno, pode causar complicações ao crescer e comprimir estruturas próximas.