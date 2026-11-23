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Filha de Chitãozinho, Aline Lima falou sobre a despedida da dupla sertaneja dos palcos. Ela afirmou que a decisão foi planejada para garantir um descanso merecido à família, alertou contra boatos sensacionalistas e destacou os projetos finais dos irmãos. Confira todos os detalhes.

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Aline Lima, filha do cantor Chitãozinho, pronunciou-se após o pai e o tio, Xororó, anunciarem a despedida dos palcos. Segundo Aline, a decisão representa um descanso merecido, planejado há bastante tempo. “Não aconteceu nada. Eles vão dar muitas informações, tem novidade vindo aí… Esse ano tem o Navio ChX, Barretos, que eles são embaixadores, então está tudo bem”, disse em uma publicação nas redes sociais.

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A manifestação ocorreu em meio à repercussão do anúncio dos irmãos sobre os planos de aposentadoria. Aline também fez um alerta contra especulações sobre os motivos da decisão. “Cuidado com notícias sensacionalistas, com gente que vai querer inventar coisas em cima disso”, declarou.

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Ao anunciar a decisão, a dupla sertaneja afirmou que pretende passar mais tempo ao lado da família, aproveitando a vida pessoal. “Através desse legado que nós construímos, a gente agora vai curtir mais a família, passear mais. E, com as bênçãos de Deus, vamos ficar bastante felizes também”, disse Chitãozinho.

A despedida dos dois será marcada por uma série de shows pelo Brasil em uma turnê ao lado de Jorge & Mateus. No entanto, os veteranos da música sertaneja não descartam continuar trabalhando com música, mas em um ritmo menos acelerado.

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