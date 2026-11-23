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Tallulah Willis, filha de Bruce Willis, apagou uma foto recente ao lado do pai e se desculpou por expor um momento íntimo demais. Diagnosticado com demência frontotemporal, o ator vive sob cuidados especiais e mantém fortes laços familiares. Confira os detalhes da rotina do artista.

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A atriz Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, se desculpou publicamente após compartilhar uma foto com o pai neste fim de semana. Pouco depois da publicação nas redes sociais, ela apagou a imagem na qual aparece de mãos dadas com ele em um balanço na varanda. “Fiquei tão animada com a doçura do momento que não pensei que essa foto poderia ser íntima demais para mostrar”, disse. Em respeito à decisão dela, essa matéria não exibirá a foto publicada. Em agosto, Tallulah havia compartilhado uma foto do ator em seu casamento com o músico Justin Acee.

Astro de filmes como Duro de Matar, O Sexto Sentido e Pulp Fiction, o ator americano afastou-se definitivamente da atuação em 2022, após receber o diagnóstico de afasia, distúrbio que compromete a capacidade de comunicação. Em fevereiro de 2023, porém, sua família revelou que os médicos haviam chegado a um diagnóstico mais preciso: demência frontotemporal (DFT), doença neurodegenerativa progressiva que atinge principalmente os lobos frontal e temporal do cérebro, responsáveis por funções como linguagem, comportamento, personalidade e tomada de decisões. A doença não tem cura.

Em junho de 2026, a esposa do ator, Emma Heming Willis, esclareceu que a variante da doença apresentada por ele compromete sobretudo a linguagem, mas não sua memória: ele continua reconhecendo a mulher e as cinco filhas. Embora tenha dificuldades para se expressar verbalmente, Willis mantém vínculos afetivos com os familiares. Desde 2025, vive em uma residência próxima à da família, adaptada para receber cuidados permanentes.