Filha caçula de Angelina Jolie e Brad Pitt retira o sobrenome do pai na Justiça

A filha caçula de Angelina Jolie e Brad Pitt deixou oficialmente de usar o sobrenome do pai. Segundo informações do site Page Six, Vivienne Marcheline, de 18 anos, passou por uma audiência nesta segunda-feira, 2, na qual um juiz de Los Angeles concedeu a mudança legal do nome da jovem de “Vivienne Marcheline Jolie-Pitt” para “Vivienne Marcheline Jolie”.

Quarta filha do casal a remover o sobrenome do astro, ela entrou com o pedido em 20 de julho, apenas oito dias após completar a maioridade ao lado de seu irmão gêmeo Knox. Antes dela, Zahara Marley, de 21 anos, Maddox, de 25, e Shiloh, de 20, já haviam feito a mudança.

Jolie e Pitt foram casados durante 12 anos e possuem seis filhos juntos. Os mais velhos, Maddox e Zahara, foram adotados pela atriz antes de seu relacionamento com o ator, tendo sido oficialmente adotados por Pitt posteriormente. Já Pax, de 22 anos, foi adotado somente pela atriz durante o casamento e posteriormente por Pitt. Shiloh, Knox e Vivienne são filhos biológicos do ex-casal.

As alterações nos sobrenomes dos herdeiros ocorrem em meio a uma disputa judicial dos atores envolvendo a vinícola Château Miraval, na França. A briga na Justiça se desenrola desde 2016, quando o casal se separou. O divórcio só foi oficialmente concluído em 2024, após quase uma década de ações judiciais envolvendo a guarda dos filhos e inúmeras acusações de agressões contra Pitt.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial