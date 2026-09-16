Festival Sotaque Carregado terá atrações gratuitas no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro receberá, a partir de sexta-feira, uma edição especial do Festival Sotaque Carregado, com atrações no Museu de Arte do Rio (MAR) e na Praça XV.

O evento, criado e produzido pelo DJ MAM, faz parte da programação da Semana de Arte do Rio.

“Essa é uma nova ação do projeto Sotaque Carregado, que se prepara para celebrar 20 anos de história. Desde o início, promovemos encontros entre diferentes expressões da cultura brasileira, conectando tradição e contemporaneidade”, destaca MAM, que também acumula as funções de músico, compositor, cantor e produtor.

A abertura do festival, no MAR, será marcada pela inauguração de uma exposição coletiva, que promoverá o diálogo entre a Pequena África carioca e as diversas brasilidades que atravessam o país. A instalação, organizada em formato circular para remeter à roda de samba, ao carimbó e às cerimônias indígenas, terá obras de diversos artistas em vídeos, pinturas e objetos. Os grafismos, por exemplo, são da indígena Tapixi Guajajara.

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Já na Praça XV, o público poderá escolher entre as atrações da extensa programação musical, que inclui shows, apresentações e festas durante a tarde e a noite. Todas as atrações serão gratuitas e abertas ao público, incluindo o grupo Orquestra Voadora e o cantor BNegão.

O ponto alto da noite será a Roda de Sambarimbó, comandada por DJ MAM e Felipe Cordeiro e que terá a participação de BNegão, Eliana Pittman e Cláudio Jorge como convidados e intérpretes, e ainda Fabíola Machado, Eduardo Santana, Roberta Nistra e o percussionista Lucas Videla.

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“A roda de Sambarimbó é um projeto que conecta samba e carimbó e sintetiza uma das principais características do meu trabalho, de promover encontros entre ritmos, territórios e identidades brasileiras, colocando em diálogo manifestações tradicionais e sonoridades contemporâneas”, explica DJ MAM.