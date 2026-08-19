Festival Meli Music anuncia show de Normani entre atrações nacionais

O festival Meli Music anunciou nesta quarta-feira, 19, o primeiro nome internacional do line-up de sua quarta edição, marcada para 17 de outubro no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A artista em questão é a americana Normani, ex-integrante da banda Fifth Harmony, com a qual figurou nas paradas em múltiplas ocasiões entre 2012 e 2018.

Normani já veio ao país com a banda em 2016, mas agora retorna para sua primeira apresentação solo por aqui. O repertório apresentado mistura pop e R&B, como demonstra o single Motivation e as faixas de seu único álbum de estúdio, Dopamine, lançado em 2024. Dele, o maior sucesso é Wild Side, parceria com a rapper Cardi B.

“Trazer a primeira atração internacional do Meli Music é um marco na história do festival e reforça a ambição do projeto a cada edição. Para o Mercado Livre, a música é um território poderoso de conexão e construção de relevância e, nesta quarta edição, reunir artistas que movimentam o pop brasileiro e receber a Normani, no seu primeiro show solo no Brasil, amplia essa conversa com um público que descobre, se conecta e vive a música todos os dias”, diz o comunicado de Iuri Maia, Diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre.

Para além do popstar, a organização do evento também anunciou que Luísa Sonza apresentará canções do disco Brutal Paraíso, entre outros sucessos de sua carreira. Antes, já haviam sido confirmados os nomes de Anitta, Pedro Sampaio e Gloria Groove.

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Ingressos para o Meli Music podem ser adquiridos no site Sympla e clientes Mercado Pago têm direito a 20% de desconto sobre o valor da inteira. Vendas do segundo lote começam nesta quarta-feira, 19, às 15h.

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