É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Festival Meli Music anuncia show de Normani entre atrações nacionais

Americana acompanha Anitta, Luísa Sonza e mais artistas no line-up do evento, marcado para 17 de outubro no Mercado Livre Arena Pacaembu

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h58 | Atualizado em 19 ago 2026, 14h59
Três cantoras em palcos diferentes. À esquerda, Anitta sorri, de óculos escuros e roupa bordô rendada. No centro, Normani, com cabelo curto, veste top e calça de couro bordô. À direita, uma mulher loira de óculos escuros, blusa de oncinha e penas pretas, de costas, olhando para trás
Anitta, Normani e Luísa Sonza no palco (Pedro Becerra//Peter Forest//Amy Sussman/Getty Images)
Continua após publicidade
Festival Meli Music anuncia show de Normani entre atrações nacionais Priorizar nos meus resultados Google

O festival Meli Music anunciou nesta quarta-feira, 19, o primeiro nome internacional do line-up de sua quarta edição, marcada para 17 de outubro no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A artista em questão é a americana Normani, ex-integrante da banda Fifth Harmony, com a qual figurou nas paradas em múltiplas ocasiões entre 2012 e 2018.

Normani já veio ao país com a banda em 2016, mas agora retorna para sua primeira apresentação solo por aqui. O repertório apresentado mistura pop e R&B, como demonstra o single Motivation e as faixas de seu único álbum de estúdio, Dopamine, lançado em 2024. Dele, o maior sucesso é Wild Side, parceria com a rapper Cardi B.

“Trazer a primeira atração internacional do Meli Music é um marco na história do festival e reforça a ambição do projeto a cada edição. Para o Mercado Livre, a música é um território poderoso de conexão e construção de relevância e, nesta quarta edição, reunir artistas que movimentam o pop brasileiro e receber a Normani, no seu primeiro show solo no Brasil, amplia essa conversa com um público que descobre, se conecta e vive a música todos os dias”, diz o comunicado de Iuri Maia, Diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre.

Para além do popstar, a organização do evento também anunciou que Luísa Sonza apresentará canções do disco Brutal Paraíso, entre outros sucessos de sua carreira. Antes, já haviam sido confirmados os nomes de Anitta, Pedro Sampaio e Gloria Groove.

Siga
Continua após a publicidade

Ingressos para o Meli Music podem ser adquiridos no site Sympla e clientes Mercado Pago têm direito a 20% de desconto sobre o valor da inteira. Vendas do segundo lote começam nesta quarta-feira, 19, às 15h.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

 

Publicidade
TAGS:
Entretenimento
Música
O Som e a Fúria
pop
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).