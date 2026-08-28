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Cultura

Festival do Rio anuncia os filmes selecionados para a Première Brasil

Evento acontece de 1º a 11 de outubro no Rio de Janeiro

Por Giovanna Fraguito 28 ago 2026, 09h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 09h44
Amyr Klink e Filipe Bragança
Amyr Klink e Filipe Bragança (Reprodução/Divulgação)
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A Première Brasil, uma das principais atrações do Festival do Rio, anunciou os 101 filmes brasileiros selecionados para a sua 28ª edição. Este ano, o Festival acontecerá de 1º a 11 de outubro espalhado por toda a cidade do Rio de Janeiro. Escolhidos entre um total de quase 1. 500 longas e curtas-metragens inscritos, os filmes compõem um amplo panorama da produção audiovisual brasileira, reunindo diferentes narrativas, linguagens, gêneros e modos de produção, refletindo a vitalidade e a diversidade criativa do cinema realizado no país.

Os filmes em competição concorrem ao Troféu Redentor em diversas categorias, premiando talentos e profissionais de diversas áreas. O Festival do Rio traz ainda filmes de coprodução com o Brasil e uma mostra de séries brasileiras com lançamento previsto em 2026.

Confira a lista dos filmes selecionados para a Première Brasil na categoria Competição Longas-Metragens de Ficção:

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Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim – Première Mundial

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Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão – Première Nacional
O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
Funk, de Aly Muritiba – Première na América Latina
LONDON, de Victor Di Marco e Márcio Picoli – Première Nacional

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A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias – Première na América Latina
Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini – Première Mundial
Oceânico, de Guilherme Coelho – Première Mundial
A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. – Première Nacional

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Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins – Première na América Latina

A gala de encerramento será com o filme 100 Dias, de Carlos Saldanha – parte da Première Mundial.

Filme 'A Margem do Rio'
Filme ‘A Margem do Rio’ (Reprodução/Divulgação)
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Cinema Brasileiro
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