Festival do Rio anuncia os filmes selecionados para a Première Brasil

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A Première Brasil do Festival do Rio celebra sua 28ª edição, de 1 a 11 de outubro, com a seleção de 101 filmes brasileiros. A mostra exibe a vitalidade do cinema nacional, com competições pelo Troféu Redentor e uma vasta programação que inclui longas e curtas. Descubra os destaques e a lista de longas de ficção.

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A Première Brasil, uma das principais atrações do Festival do Rio, anunciou os 101 filmes brasileiros selecionados para a sua 28ª edição. Este ano, o Festival acontecerá de 1º a 11 de outubro espalhado por toda a cidade do Rio de Janeiro. Escolhidos entre um total de quase 1. 500 longas e curtas-metragens inscritos, os filmes compõem um amplo panorama da produção audiovisual brasileira, reunindo diferentes narrativas, linguagens, gêneros e modos de produção, refletindo a vitalidade e a diversidade criativa do cinema realizado no país.

Os filmes em competição concorrem ao Troféu Redentor em diversas categorias, premiando talentos e profissionais de diversas áreas. O Festival do Rio traz ainda filmes de coprodução com o Brasil e uma mostra de séries brasileiras com lançamento previsto em 2026.

Confira a lista dos filmes selecionados para a Première Brasil na categoria Competição Longas-Metragens de Ficção:

Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim – Première Mundial

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Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão – Première Nacional

O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

Funk, de Aly Muritiba – Première na América Latina

LONDON, de Victor Di Marco e Márcio Picoli – Première Nacional

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A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias – Première na América Latina

Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini – Première Mundial

Oceânico, de Guilherme Coelho – Première Mundial

A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. – Première Nacional

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Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins – Première na América Latina

A gala de encerramento será com o filme 100 Dias, de Carlos Saldanha – parte da Première Mundial.

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