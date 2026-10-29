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Cultura

Festival do Cinema: confira três filmes nacionais imperdíveis para assistir a R$ 12

Promoção de ingressos fica disponível a partir desta quinta-feira, 29 de outubro, até 4 de novembro em cinemas de todo o país

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 18h34
Uma mulher idosa de cabelos grisalhos e uma menina sentadas em uma moto Yamaha marrom. A mulher, à frente, veste blusa escura florida e calça jeans, com uma bolsa vermelha pendurada. A menina, atrás, está envolta em um tecido dourado brilhante. Ambas sorriem e gesticulam, em um ambiente externo com chão de terra e vegetação ao fundo
Cena de 'Feito Pipa' (Jamille Queiroz/Paris Filmes/.)
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Festival do Cinema: confira três filmes nacionais imperdíveis para assistir a R$ 12 Priorize VEJA no Google

Entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro acontece a primeira edição do Festival do Cinema Brasileiro, que irá disponibilizar ingressos a R$ 12 para sessões de filmes nacionais em salas convencionais de todo o país. A iniciativa reúne títulos imperdíveis, que poderão ser assistidos nas redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart e GNC Cinemas. Confira 3 produções para assistir:

100 dias

Inspirado na travessia real de Amyr Klink pelo Atlântico Sul a remo, entre a Namíbia, na África, e o Brasil, o filme é uma adaptação do livro de memórias Cem Dias Entre Céu e Mar e acompanha a trajetória épica e solitária do navegante ao longo de pouco mais de três meses. Dirigido por Carlos Saldanha, o longa é estrelado por Filipe Bragança, que interpreta Klink, e detalha as adversidades e o medo vividos pelo escritor, atualmente com 71 anos, ao longo da jornada.

Feito Pipa

Escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como representante oficial do Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar em 2027, o filme dirigido pelo cearense Allan Deberton acompanha Gugu (Yuri Gomes), um garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, mas é excluído por colegas e certos familiares por sua personalidade delicada e pouco viril. Morando com a avó doente Dilma (Teca Pereira), que sente lentamente o avanço do Alzheimer, o jovem luta para protegê-la e continuar ao seu lado, assustado pela possibilidade de ter que morar com o pai preconceituoso, interpretado por Lázaro Ramos.

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As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você

Baseado no livro de Fernanda de Castro Lima, o filme dirigido por Diego Freitas acompanha Gabi (Any Gabrielly), uma jovem lidando com o luto após a morte da melhor amiga, Julia (Giulia Be). Pouco antes de falecer em decorrência de um acidente de carro, Julia deixa dez cartas com desafios para ajudar a amiga tímida a sair da zona de conforto e enfrentar os próprios medos, o que dá um novo significado ao luto e ao processo de redescoberta da vida.

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