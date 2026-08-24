Festival de música sai em defesa da Anitta e reforça climão: ‘cinco com cachê igual ao dela’

O Rock The Mountain, festival de música no interior do Rio, saiu em defesa da Anitta, headliner há duas edições do evento. Em um comentário nas redes sociais, um internauta publicou que a cantora não era chamada (para ir a festivais) por conta do valor do cachê. O evento negou a informação. “Tem pelo menos uns cinco artistas brasileiros com o cachê igual ao dela, tocando todo ano em todos os festivais, isso não é desculpa. E no mais, ela ainda vende bem mais ingressos que os outros”.

Anitta falou no Sem Censura que não é ser escalada por festivais nacionais, apenas no exterior. “O Rock The Mountain me contrata. Vou fazer este ano, mas fora do Brasil me acham o máximo”. Vale lembrar que muitos associaram esta crítica a sua ausência no Rock in Rio, após a própria questionar cachês e espaços dados a artistas nacionais em detrimento dos estrangeiros.

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