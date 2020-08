Festival de clássicos promove a reabertura dos cinemas no Brasil

Fechados desde março devido a pandemia do novo coronavírus, os cinemas brasileiros ensaiam uma reabertura a partir de setembro, promovida pelo festival De Volta para o Cinema, ação criada pela união de profissionais do setor, desde redes exibidoras a produtores. O objetivo é estimular a volta do público às salas de exibição, um dos últimos estabelecimentos a retomar as atividades após a quarentena.

O projeto contará com 24 filmes divididos em oito temas dentro dos gêneros de ação, comédia, ficção científica, terror, fantasia, suspense e drama. Programado para estrear no dia 3 de setembro, o festival funcionará de acordo com a abertura das salas de cinema em cada cidade do país, entrando em cartaz na primeira semana de abertura de cada local.

As salas funcionarão com público reduzido, com espaço de duas poltronas livres entre os visitantes, para garantir o distanciamento social; o espaço terá álcool em gel ao longo do percurso do cliente; os intervalos entre as sessões serão ampliados e as salas higienizadas – incluindo as poltronas, corrimões e guarda-copos. As máscaras serão obrigatórias desde a entrada do espaço e todos terão suas temperaturas medidas.

Amparado principalmente pelo modelo drive-in, que se proliferou como uma opção mais segura que ambientes fechados durante a pandemia, o setor cinematográfico tem se movimentado em prol da reabertura. Manaus foi a primeira grande cidade a autorizar o retorno da atividade, em agosto. Rio de Janeiro aguarda a autorização para abrir as salas ao fim deste mês, enquanto São Paulo espera o avanço das fases da retomada econômica.

O objetivo do festival é ser um aquecimento para as grandes estreias ainda programadas para este ano — entre elas: Tenet, de Christopher Nolan, um dos longas mais aguardados entre os cinéfilos. Os ingressos terão preços fixos: 10 reais para as salas convencionais e 20 reais para as salas VIP, além da meia-entrada.

Confira a lista completa de filmes:

A Fantástica Lista de Clássicos Pop

Superman | Os Caça-Fantasmas | Matrix | De Volta Para o Futuro

A Lista do Espanto

Invocação do Mal | O Exorcista (Versão do Diretor) | O Iluminado | Tubarão

A Sociedade das Sagas

Harry Potter e a Pedra Filosofal | O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel | Crepúsculo

A Vingança dos Geeks

Os Vingadores | Batman: O Cavaleiro das Trevas | Homem-Aranha no Aranhaverso

Curtindo a Família Adoidado

Divertida Mente | Minions | Turma da Mônica: Laços | ET – O Extraterrestre

Dias de Identidade

Corra! | Mulher-Maravilha | Pantera Negra

Sob o Domínio do Drama

O Palhaço | Os Bons Companheiros

Tropa de Risos

Até que a Sorte nos Separe | Fala Sério, Mãe! | Minha Mãe é uma Peça