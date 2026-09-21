Festival de cinema na Arábia Saudita é adiado após escalada de tensão no Oriente Médio

Realizado na Arábia Saudita, o Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho, considerado o principal evento audiovisual da região, anunciou nesta segunda-feira, 21, o adiamento da edição de 2026, marcada para dezembro. A decisão foi divulgada em meio à escalada de tensão no Oriente Médio e às incertezas sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.

O evento deverá acontecer no último trimestre de 2027, com “uma visão renovada e um programa que continua celebrando o cinema e os cineastas da Arábia Saudita, da região e de todo o mundo”, segundo comunicado da Red Sea Film Foundation, responsável pelo festival.

“A decisão surge após uma análise abrangente de uma série de considerações relativas ao calendário da próxima edição, incluindo os requisitos logísticos envolvidos na organização de um evento internacional desta dimensão”, diz o texto. “Isso reflete o compromisso da fundação em garantir que o festival aconteça no momento certo e nas condições adequadas para proporcionar a experiência pela qual o Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho se tornou conhecido.”

Com cinco edições realizadas, o evento tem ganhado espaço no calendário internacional de cinema. Na edição de 2025, estiveram entre os convidados Dakota Johnson, Michael Caine, Johnny Depp, Juliette Binoche, Adrien Brody, Kirsten Dunst, Jessica Alba e Queen Latifah.

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No início deste ano, o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, previsto para abril no Circuito da Corniche de Jidá, também foi cancelado devido às consequências da guerra no Irã.