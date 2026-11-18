Em 2018, a Netflix e o Festival de Cannes romperam relações. Na ocasião, o diretor de conteúdo Ted Sarandos anunciou que a plataforma iria retirar todas as suas produções da 71a edição do festival devido à rigidez do regulamento do evento francês. No ano anterior, a gigante do streaming havia levado os filmes Okja, de Bong Joon-ho, e Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe, de Noah Baumbach, à competição sem que eles tivessem sido previamente lançados nos cinemas da França, o que gerou inúmeras críticas por parte de cineastas como Pedro Almodóvar e Steven Spielberg e levou o diretor do festival, Thierry Frémaux, a anunciar que a Netflix não participaria da seleção oficial daquele ano.

Desde então, a plataforma se ausentou dos eventos em Cannes – até agora. Segundo informações da Variety, o streaming está avaliando a possibilidade de retornar ao festival no próximo ano. Sarandos já havia sugerido a volta ainda no início do ano, quando declarou que esperava “fazer algo especial” para a 80ª edição da competição.

A revista apurou que Frémaux tem feito pressão para que o filme Jack of Spades, do diretor Joel Coen, seja levado ao festival há mais de um ano. A produção, prevista para estrear em maio de 2027, trata de um mistério gótico ambientado no fim do século XIX que acompanha Esther (Patsy Ferran), uma mulher que passa anos cuidando de seu primo idoso em uma propriedade rural isolada na Escócia quando um viajante chamado Jasper (Josh O’Connor) chega e provoca uma reviravolta em sua vida.

O rapaz, que afirma ser o filho desaparecido do primo da protagonista, passa a se identificar como o verdadeiro herdeiro da propriedade, envolvendo todos em uma trama de segredos e disputas pela herança. O elenco também conta com Frances McDormand, Lesley Manville e Damian Lewis.

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O interesse de Frémaux pela produção também tem relação com sua proximidade com Coen, a quem homenageou, junto com o irmão Ethan, durante o Festival Lumière de Lyon. O impasse para a inclusão do filme no Festival de Cannes, no entanto, aconteceu após a Netflix adquirir recentemente os direitos da obra. As regras do evento impõem que todas as produções que concorrem à prestigiada Palma de Ouro devem ser lançadas nos cinemas franceses.

Isso obrigaria a Netflix a esperar pelo menos 15 meses antes de disponibilizar o longa para os assinantes franceses da plataforma, coisa que o streaming não se mostrou disposto a fazer.

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