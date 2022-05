Festival de Cannes chega ao fim com prêmio à crítica aos super-ricos

Uma festa pomposa marcou a cerimônia de premiação do Festival de Cannes neste sábado, 28. O longa “Triangle of Sadness“, do cineasta sueco Ruben Östlund, sagrou-se o grande vencedor da Palma de Ouro, maior honraria do evento francês. Além dele, destacaram-se também os filmes “Close“, do belga Lukas Dhont, e “Stars at Noon“, da francesa Claire Denis — ambos foram escolhidos para o grande prêmio. Já os longas “Le Otto Montagne”, da dupla Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, e “EO”, de Jerzy Skolimowski, foram laureados com o prêmio do júri.

É a segunda vez que o sueco Östlund é laureado com o primeiro prêmio do festival. Em 2017, ele havia vencido a premiação com o filme “The Square: A Arte da Discórdia”, que posteriormente foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em seu novo filme, “Triangle of Sadness”, o cineasta repete a crítica ácida aos super-ricos que acompanha sua filmografia, com piadas à polarização entre capitalismo e comunismo e levantando bandeiras como a do feminismo, ao acompanhar um casal de modelos e influenciadores que é convidado para um cruzeiro que acaba naufragando.

Entre os vencedores do grande prêmio, Lukas Dhont conquistou a crítica especializada ao apresentar uma história comovente de amizade entre dois jovens garotos em período escolar. Já “Stars at Noon”, de Claire Denis, inspira-se no romance homônimo, escrito pelo americano Denis Johnson, para trazer uma história de amor e fuga em meio aos desdobramentos da Revolução Sandinista, na Nicarágua, em 1984.

O festival teve o ator Vincent Lindon como o presidente do júri em 2022. Compondo o time de jurados, estavam a diretora e atriz norte-americana Rebecca Hall, o cineasta americano Jeff Nichols, a atriz indiana Deepika Padukone, o diretor iraniano Asghar Farhadi, a atriz sueca Noomi Rapace, o diretor francês Ladj Ly, o diretor norueguês Joachim Trier e a atriz e cineasta italiana Jasmine Trinca. Confira a seguir a lista completa dos vencedores da premiação:

Palma de Ouro

Triangle of Sadness

Grande Prêmio

Close e Stars at Noon – empate

Prêmio do Júri

EO e The Eight Mountains – empate

Melhor Atriz

Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider)

Melhor Ator

Song Kang Ho (Broker)

Melhor Direção

Park Chan-wook (Decision to Leave)

Melhor Roteiro

Boy From Heaven

Palma Honorária – Aniversário de 75 anos

Tori et Lokita

Câmera de Ouro

1º lugar – War Pony

2º lugar – Plan 75

Mostra Um Certo Olhar (Un Certain Regard)

Grande Prêmio

The Worst Ones

Prêmio do Júri

Joyland

Melhor Direção

Alexandru Belc (Metronom)

Melhor Atuação

Vicky Krieps (Corsage) + Adam Bessa (Harka)

Melhor Roteiro

Mediterranean Fever

Coup de coeur

Rodeo

Mostra Quinzena dos Diretores

Selo Europa Cinemas Cannes de Melhor Filme Europeu

One Fine Morning

Prêmio SACD

The Mountain

Semana da Crítica

Grande Prêmio

La Jauria

Prêmio do Júri – Toque Francês

Aftersun

Prêmio Estrela em Ascensão da Fundação Louis Roederer

Zelda Samson (Love According To Dalva)

Prêmio Leitz Cine Discovery de Curta-metragem

Ice Merchants

Prêmio Fundação Gan de Distribuição

The Woodcutter Story

Prêmio SACD

Andrés Ramírez Pulido (La Jauria)

Prêmio Canal+ de Curta-Metragem

On Xerxes’ Throne