Festival de Cannes celebra retorno presencial em cartaz com Spike Lee

Se não fosse a pandemia, em 2020, o Festival de Cannes teria como presidente do júri o diretor Spike Lee. O americano seria, então, a primeira personalidade negra a conduzir o tradicional evento do cinema francês, uma das principais vitrines da indústria no mundo. Pouco afeito ao mundo virtual, o festival cancelou a edição do ano passado e, agora, vislumbra um retorno presencial. Para celebrar esses dois marcos em sua história, o evento, que chega a sua 74ª edição, uniu em seu cartaz a imagem de Lee e elementos da charmosa cidade da Riviera Francesa.

O pôster traz as palmeiras que ornam a Boulevard de la Croisette, avenida onde está a sede do Festival, local que recebe as celebridades no tapete vermelho e exibe os filmes em um complexo com diversas salas. O rosto do diretor aparece com um boné com o símbolo do Festival na aba – uma alusão ao personagem Mars Blackmon, interpretado por Lee no filme também dirigido e escrito por ele, Ela Quer Tudo (1986).

A escolha da foto muda uma tradição do Festival, que costuma trazer em seus cartazes – muito esperados anualmente pelos cinéfilos – imagens emblemáticas do cinema europeu, especialmente o francês. Em 2019, o pôster trazia uma foto da cineasta francesa Agnès Varda, que morreu naquele ano. Em 2018, foi a vez de uma foto do filme O Demônio das Onze Horas, de Jean-Luc Godard – diretor francês pioneiro da Nouvelle Vague, que, em 2016, também foi homenageado no cartaz do evento, com uma imagem do filme O Desprezo. Em 2017, quem ganhou o posto de símbolo do Festival foi a atriz italiana Claudia Cardinale.

O Festival de Cannes 2021 acontece ente 6 e 17 de julho.