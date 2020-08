Festa de Barretos em 2020 é cancelada; ingressos valem para o ano que vem

A associação Os Independentes, que organiza a Festa do Peão de Barretos (um dos últimos grandes eventos que ainda estava confirmado para 2020), se rendeu ao óbvio e, finalmente, cancelou a edição deste ano. Tradicionalmente, a festa ocorre sempre na última semana de agosto, mas com a pandemia, havia sido adiada para o fim de outubro e início de novembro. Embora os organizadores tenham dito que a festa de 2020 foi adiada, na prática, ela foi cancelada e a de 2021 ocorrerá entre 19 e 29 de agosto, ou seja, no período em que sempre é realizado. Os ingressos comprados para o evento deste ano valem para o ano que vem.

O anúncio do adiamento foi feito pelo cantor Gusttavo Lima na madrugada deste sábado para domingo, durante uma live realizada no Parque do Peão, em Barretos. “Tentamos e torcemos muito para que tivéssemos condições de realizar a Festa ainda neste ano. Mas nossa prioridade é a segurança e a saúde de todos os envolvidos. Estamos focados na realização de um evento memorável em 2021, com toda a grandiosidade e segurança que Barretos sempre proporcionou aos seus visitantes”, disse Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.

Com base na Lei 14.046, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira, 24, que dispõe sobre os cancelamentos de eventos por causa da pandemia, os organizadores decidiram também que não devolverão o dinheiro de quem já comprou os ingressos. Até sexta-feira, 28, o site do evento ainda estava vendendo as entradas deste ano. O número total de ingressos vendidos não foi divulgado.

A programação para 2021 ainda não foi fechada e as atrações confirmadas para o evento deste ano podem não participar no ano que vem. Entre os artistas anunciados para este ano estavam Bruno & Marrone, Matogrosso & Mathias, Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Pedro Sampaio, Zé Neto & Cristiano, Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano, Rionegro & Solimões e Gusttavo Lima.

Continua após a publicidade

A live deste sábado serviu também para não deixar a data da festa passar em branco. O cantor Gusttavo Lima comandou um show online transmitido diretamente do Parque do Peão, em um palco montado no coração da arena. Lima recebeu como convidados os artistas Matogrosso & Mathias, Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e Felipe Araújo. Mais cedo, ocorreram também algumas competições de montarias em touro, que foram transmitidas online.