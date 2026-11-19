Fernando culpa Adriana pelo acidente da avó: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira,19/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 158 no ar dia 19, quinta-feira
Francesca observa Diná sendo levada pela ambulância. Otoniel estranha quando Joel conta que Francesca faleceu dormindo. Pilar finge surpresa ao ser informada por Iuri que Diná foi atropelada. Nicolau repara na mudança de Brigitte. Fernando culpa Adriana pelo acidente da avó. Francesca manda recados para Joel através de Otoniel. O médico avisa a Fernando que ainda há risco de morte. Pilar diz a Tom que precisa pegar o celular de Diná. Dora e Ademir assinam os papéis do divórcio. Pilar visita Diná.