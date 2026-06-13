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Cultura

Fernanda Torres relembra ‘Os Normais’ para torcer pelo Brasil na Copa

Atriz compartilhou cena do humorístico via Instagram e escreveu mensagem motivacional para a seleção

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 19h39
Fernanda Torres no Oscar. 02/03/2025
Fernanda Torres no Oscar. 02/03/2025 (C Olivera/WWD/Getty Images)
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Fernanda Torres relembra ‘Os Normais’ para torcer pelo Brasil na Copa Priorize VEJA no Google

Torcendo pela Seleção do Brasil junto a milhões de outros brasileiros, a atriz indicada ao Oscar Fernanda Torres relembrou uma cena de Os Normais (2001-2003), na qual sua personagem Vani e seu parceiro, Rui (Luiz Fernando Guimarães), se vestem com as cores da bandeira e cantam Aquarela do Brasil, de Gal Costa.

Junto ao vídeo bem-humorado, Fernanda escreveu: “É hoje, Brasil”.

O Brasil disputa sua primeira partida na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos na noite deste sábado, 13. A partida está prevista para durar até as 21h e, até o momento, o placar está empatado, com um gol para cada lado.

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