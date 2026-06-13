Fernanda Torres relembra ‘Os Normais’ para torcer pelo Brasil na Copa
Atriz compartilhou cena do humorístico via Instagram e escreveu mensagem motivacional para a seleção
Torcendo pela Seleção do Brasil junto a milhões de outros brasileiros, a atriz indicada ao Oscar Fernanda Torres relembrou uma cena de Os Normais (2001-2003), na qual sua personagem Vani e seu parceiro, Rui (Luiz Fernando Guimarães), se vestem com as cores da bandeira e cantam Aquarela do Brasil, de Gal Costa.
Junto ao vídeo bem-humorado, Fernanda escreveu: “É hoje, Brasil”.
O Brasil disputa sua primeira partida na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos na noite deste sábado, 13. A partida está prevista para durar até as 21h e, até o momento, o placar está empatado, com um gol para cada lado.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial