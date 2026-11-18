Nesta terça-feira, 17, a revista americana Variety realizou uma seleção de 22 atores que deveriam enfrentar Robert Pattinson no próximo filme do espião 007, que será dirigido pelo canadense Denis Villeneuve. No início da semana, o astro foi escalado para interpretar o novo James Bond nos cinemas, o que já levanta especulações sobre quem deverá ser, agora, a bond girl e o vilão da trama, dois papéis essenciais para um bom filme do personagem. Na lista organizada pelo veículo, a brasileira Fernanda Torres aparece como uma das opções para assumir a antagonista.

O site recuperou uma fala da atriz durante uma entrevista ao podcast Variety Awards Circuit, onde brincou que “adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond”. Bem-humorada, a artista ainda completou: “E simplesmente dizer: ‘Ele estará esperando por você na sala ao lado, Sr. Bond’. Só isso. Esse é o meu sonho. Apenas essa frase. É tudo o que eu quero fazer.”

No mini perfil de Torres, a Variety destacou sua atuação como Eunice Paiva no premiado Ainda Estou Aqui e exaltou a conquista do Globo de Ouro e a indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2024. “Imagine Torres como o poder por trás do trono: uma baronesa da mídia carioca que sorri para as câmeras enquanto silenciosamente compra metade do governo? Dê a ela o que ela quer!”, escreveu o editor Clayton Davis.

Além da brasileira, estão nomes como Riz Ahmed, Pierce Brosnan, Timothée Chalamet, Elizabeth Debicki e, comicamente, Kristen Stewart, que protagonizou o par romântico de Pattinson na saga Crepúsculo. Tilda Swinton, Jesse Plemons, Brad Pitt, Cillian Murphy, Barry Keoghan e Daniel Kaluuya também foram alguns dos outros astros elencados.

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Ao longo da história da franquia de 007, o papel do antagonista já foi assumido por diversos ótimos atores, como Mads Mikkelsen, Javier Bardem e Rami Malek. Desde o primeiro filme, lançado em 1962, há sempre um vilão com um plano diabólico para destruir o mundo, missão a ser combatida por Bond.

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