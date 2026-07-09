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Cultura

Fernanda Paes Leme para no hospital por usar caneta emagrecedora

Atriz faz alerta sobre o Mounjaro; ela precisou interromper uso do medicamento há quase dois anos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 11h27 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h32
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Fernanda Paes Leme foi apresentadora do X Factor (Leo Franco/Divulgação)
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Fernanda Paes Leme para no hospital por usar caneta emagrecedora Priorizar nos meus resultados Google

Fernanda Paes Leme fez uso de uma caneta emagrecedora após o nascimento da filha, Pilar, hoje com 2 anos. Ao recorrer ao Mounjaro depois de encerrar o período de amamentação, ela teve que interromper o tratamento devido a uma reação intensa, que a levou ao hospital.

Durante fala em seu podcast, Fernanda explicou que a experiência: “Vou ser honesta aqui, eu tentei depois da gravidez e da amamentação da Pilar tomar o Mounjaro. Mas eu passei tão mal, mas tão mal… Mal de (ir ao) hospital. O meu corpo claramente respondeu: ‘Olha, Fernanda, tudo bom? Eu entendi sua intenção, mas eu não vou colaborar’. E ele não colaborou (…). Se eu não tivesse passado mal, não sei se eu teria continuado. Não sei se, se eu engordasse um pouquinho, eu ia tomar para emagrecer”.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Na sequência, ela fez uma reflexão sobre a pressão estética e a influência exercida pelos padrões de beleza. “A influência acontece desse jeito. Ela não pega só quem acredita em tudo, mas ela pega quem acha que está prestando atenção, mas vive no mesmo mundo, vendo as mesmas imagens e ouvindo todos os dias que existe uma versão melhor de si, mais gata e mais desejável, esperando para ser desbloqueada”, desabafou.

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