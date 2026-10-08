Fernanda Montenegro falta à estreia de seu filme por motivo de saúde
Atriz era esperada no Festival do Rio nesta quinta-feira, 8
Aos 96 anos, Fernanda Montenegro foi homenageada nesta quinta-feira, 8, com Fernanda, documentário dirigido por Pedro Waddington, filho de Andrucha Waddington, cunhado da atriz. A veterana não compareceu na pré-estreia dentro da programação do Festival do Rio, porque estava indisposta e preferiu descansar em casa. O projeto passou pelos bastidores de Vitória (2023), Velhos Bandidos (2026) e suas apresentações no teatro nos últimos anos.
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