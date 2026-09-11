Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes denunciam uso de suas imagens em golpe

Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes denunciaram o uso não autorizado de suas imagens em anúncios falsos de um suposto medicamento que promete curar o Alzheimer. Os atores alertaram os seguidores sobre a propaganda enganosa e classificaram a prática como criminosa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda afirmou que sua imagem e sua voz foram utilizadas como se ela fosse uma usuária do produto. Segundo a atriz, o anúncio ainda associava o medicamento a um médico e fazia promessas que não correspondem à realidade.

“Esse remédio, milagrosamente, não só alivia o desassossego físico dos idosos, como principalmente até cura os que têm Alzheimer. Esse falso anúncio é um ato criminoso”, afirmou.

Antonio Fagundes também revelou ter sido vítima do uso indevido de sua imagem para a divulgação de medicamentos. “Uma empresa aí qualquer tem usado minha imagem para vender remédios. É falso, é mentiroso, é ofensivo, é criminoso”, declarou.

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O ator destacou ainda a gravidade do golpe por envolver produtos relacionados à saúde. “Essa atitude criminosa é mais grave ainda quando pode ameaçar a vida e a integridade de outras pessoas. Por favor, não se deixem enganar por falsas mensagens”, alertou.

O Alzheimer ainda não tem cura. Atualmente, os tratamentos têm objetivos específicos, como controle dos sintomas ou o retardamento da progressão do declínio cognitivo em alguns pacientes.

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