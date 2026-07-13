Fernanda Montenegro denuncia golpe de remédio milagroso com sua imagem
Atriz de 96 anos alertou para o uso indevido de sua imagem
A atriz Fernanda Montenegro denunciou nesta segunda-feira, 14, o uso indevido de sua imagem na propaganda de um suposto remédio milagroso para idosos, que promete curar “até Alzheimer” — doença neurodegenerativa que não tem cura.
Em uma publicação no Instagram, a veterana de 96 anos disse que sua imagem e sua voz estão sendo usadas sem autorização em um anúncio em que ela aparece como locutora e usuária do suposto remédio. “Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime”, afirmou a atriz.
No perfil de Fernanda Torres, filha de Montenegro, um outro alerta descreve o uso indevido da imagem da artista como agressivo e ofensivo, e detalha as supostas indicações enganosas da medicação. “Esse remédio, milagrosamente, não só alivia o desassossego físico dos idosos, como, principalmente, até cura os que tem Alzheimer”, descreve a dama da dramaturgia, alertando que o anúncio é falso e criminoso.