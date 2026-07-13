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Cultura

Fernanda Montenegro denuncia golpe de remédio milagroso com sua imagem

Atriz de 96 anos alertou para o uso indevido de sua imagem

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h27 | Atualizado em 13 jul 2026, 14h17
Fernanda Montenegro, na coletiva de 'Velhos Bandidos'
Fernanda Montenegro, na coletiva de 'Velhos Bandidos' (Rafael Reis/Reprodução)
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Fernanda Montenegro denuncia golpe de remédio milagroso com sua imagem Priorizar nos meus resultados Google

A atriz Fernanda Montenegro denunciou nesta segunda-feira, 14, o uso indevido de sua imagem na propaganda de um suposto remédio milagroso para idosos, que promete curar “até Alzheimer” — doença neurodegenerativa que não tem cura.

Em uma publicação no Instagram, a veterana de 96 anos disse que sua imagem e sua voz estão sendo usadas sem autorização em um anúncio em que ela aparece como locutora e usuária do suposto remédio. “Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime”, afirmou a atriz.

No perfil de Fernanda Torres, filha de Montenegro, um outro alerta descreve o uso indevido da imagem da artista como agressivo e ofensivo, e detalha as supostas indicações enganosas da medicação. “Esse remédio, milagrosamente, não só alivia o desassossego físico dos idosos, como, principalmente, até cura os que tem Alzheimer”, descreve a dama da dramaturgia, alertando que o anúncio é falso e criminoso.

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