Fernanda Montenegro denuncia golpe de remédio milagroso com sua imagem

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Fernanda Montenegro denuncia o uso indevido de sua imagem e voz em uma propaganda enganosa de um “remédio milagroso” para idosos, que promete curar até Alzheimer. A atriz, aos 96 anos, classifica o ato como um crime e uma invasão, alertando o público sobre o golpe. Sua filha, Fernanda Torres, também reforça o alerta.

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A atriz Fernanda Montenegro denunciou nesta segunda-feira, 14, o uso indevido de sua imagem na propaganda de um suposto remédio milagroso para idosos, que promete curar “até Alzheimer” — doença neurodegenerativa que não tem cura.

Em uma publicação no Instagram, a veterana de 96 anos disse que sua imagem e sua voz estão sendo usadas sem autorização em um anúncio em que ela aparece como locutora e usuária do suposto remédio. “Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime”, afirmou a atriz.

No perfil de Fernanda Torres, filha de Montenegro, um outro alerta descreve o uso indevido da imagem da artista como agressivo e ofensivo, e detalha as supostas indicações enganosas da medicação. “Esse remédio, milagrosamente, não só alivia o desassossego físico dos idosos, como, principalmente, até cura os que tem Alzheimer”, descreve a dama da dramaturgia, alertando que o anúncio é falso e criminoso.