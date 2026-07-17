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Cultura

Felipe Moda, fundador do The Box, morre aos 26 anos

Ele era fundador de uma das principais vitrines para artistas de trap, rap e funk em todo o Brasil

Por Giovanna Fraguito 17 jul 2026, 15h30 | Atualizado em 17 jul 2026, 17h34
Felipe Moda
 (Reprodução/Instagram)
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Felipe Moda, fundador do The Box, morre aos 26 anos Priorizar nos meus resultados Google

O produtor, diretor e roteirista Felipe Moda, de 26 anos, morreu nesta quinta-feira, 16. Ele é fundador e CEO do The Box, vitrine para artistas de trap, rap e funk em todo o Brasil. O projeto ficou conhecido por gravações que misturam artistas do grande público, como Livinho, MC Brinquedo e MC Ryan SP, com artistas novos na cena da música urbana, em gravações dos chamados “medleys”. Uma mistura de músicas, dentro de uma grande caixa com fundo verde, dois microfones e quatro cantores.

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Natural de Diadema, na Grande São Paulo, Felipe Moda sempre teve interesse pela arte, mesmo sem experiência no mercado musical quando decidiu criar o The Box. Antes de viver exclusivamente da produção audiovisual, conciliava o trabalho em um call center com o desenvolvimento do projeto, investindo os próprios recursos para tirar a ideia do papel. A causa da morte não foi divulgada.

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