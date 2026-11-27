Felipe diz a Mau Mau que não tem como confiar nele: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 27/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 165 no ar dia 27, sexta-feira
Adriana expulsa Pilar, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. Nancy diz a Tiago que Laurentino está ansioso para encontrar o filho. Silvana pede ajuda a Carmita, e conta sobre a paternidade de Tiago. Pilar e Ingrid ficam espantadas ao saberem que Iuri foi infiltrado na casa por Adriana. Heitor se nega a doar parte de sua herança para Pilar. Felipe diz a Mau Mau que não tem como confiar no rapaz novamente. Pilar e Ingrid deixam o apartamento de Arthur. Ademir estranha ao flagrar Susana com a caixa de chaves do escritório. Mau Mau conta para Fernando sobre o término com Felipe. Tiago pergunta a Silvana por que não contou que Laurentino é seu pai. O delegado afirma para Pedro e Adriana que a exumação do corpo confirmou o laudo oficial da morte de Arthur. Pedro entrega ao delegado o castiçal que pode ser idêntico ao objeto que matou Arthur.