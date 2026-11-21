Felipe descobre que Mau Mau é irmão de Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 21/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 160 no ar dia 21, sábado
Felipe descobre que Mau Mau é irmão de Adriana. Elisa repreende Otoniel. Tiago avisa a Pilar que as retiradas dos sócios estão suspensas na joalheria. Camilo é forçado a dizer a Mirtes que escutou uma conversa de Laurentino e comenta que ele tem um filho. Adriana e Rafael discutem. Carolina chama Mau Mau para conversar com Felipe. Mirtes pede explicações a Laurentino sobre o filho que ele teria. Mau Mau concorda em conversar com Otoniel.