Escolhido para representar o Brasil na campanha pelo Oscar 2027, o filme Feito Pipa vai apostar suas fichas também no Globo de Ouro, na busca por indicações em sete categorias diferentes. Além da inscrição do longa do diretor cearense Allan Deberton na categoria de filme de língua não inglesa, o jovem Yuri Gomes, de 12 anos, que dá vida ao protagonista Gugu na trama, também entrou na disputa pela estatueta de melhor ator de drama.

Nas indicações individuais, a veterana Teca Pereira e Lázaro Ramos também foram inscritos nas categorias de melhor atriz e melhor ator coadjuvante, respectivamente. O diretor do filme, o escritor André Araújo e o músico João Victor Barroso também se juntam na disputa, totalizando sete categorias disputadas por Feito Pipa.

A ambição do longa brasileiro não passa despercebida: o favorito ao prêmio de melhor filme de língua não inglesa, o espanhol A Bola Preta, concorre em apenas seis categorias. Além da produção dirigida por Javier Calvo e Javier Ambrossi, previsões internacionais também apontam os estrangeiros Minotauro (França), Amor Possível (Coreia do Sul), Fjord (Romênia), O Sentido da Vida (Japão) e Rose (Áustria) como os favoritos da temporada.

As cédulas de votação já estão com os votantes do Globo de Ouro, e a lista oficial de indicados será divulgada em 7 de dezembro e a cerimônia de entrega do prêmio acontece em 10 de janeiro de 2027.

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Feito Pipa segue a história de Gugu, um menino que gosta de jogar bola, mas também ama dançar e se maquiar. Criado com liberdade por sua avó materna, Dilma (Teca Pereira), ele se vê em uma encruzilhada quando ela começa a apresentar sintomas de Alzheimer, o que o faz correr o risco de obrigá-lo a morar com seu pai, Batista (Lázaro Ramos), incapaz de entender o jeito expansivo e afeminado do filho.

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