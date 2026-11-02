‘Feito Pipa’ inicia campanha pelo Oscar 2027 e ganha exibição em Los Angeles

Com estreia marcada para esta quinta-feira, 5 de novembro, nos cinemas brasileiros, o novo filme nacional Feito Pipa já está a todo vapor na campanha para o Oscar 2027. Neste domingo, 1º, o ator Lázaro Ramos compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram anunciando que o longa já passou por São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro e que o próximo destino de divulgação será a capital do cinema, em Los Angeles, para o Brazilian Film Festival.

“O mundo inteiro precisa ver esse filme”, disse o artista, que vive um dos protagonistas na produção dirigida pelo cearense Allan Deberton. O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como representante oficial do país na disputa por uma indicação ao Oscar no próximo ano e já tem gerado grande repercussão nas redes sociais.

A trama acompanha acompanha Gugu (Yuri Gomes), um garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, mas é excluído por colegas e certos familiares por sua personalidade delicada e pouco viril. Morando com a avó materna, Dilma (Teca Pereira), que sente lentamente o avanço do Alzheimer, o jovem luta para protegê-la e continuar ao seu lado, assustado pela possibilidade de ter que morar com o pai preconceituoso, Batista, papel de Lázaro Ramos.

No vídeo compartilhado, o ator brinca com o bordão do deputado federal André Janones, que ganhou força na disputa pelo segundo turno à presidência nas eleições de 2026. “Pessoal, urgente, vídeo importantíssimo aqui”, diz Lázaro no início da divulgação. “Explode!”, ironiza ele.

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