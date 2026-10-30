🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Cultura

‘Feito Pipa’ e mais: novo cinema negro brasileiro troca a violência pelo afeto

Uma nova safra escanteia a violência e o racismo para mostrar a vida cotidiana de lares em relações profundas

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Uma mulher idosa de cabelos grisalhos e uma menina sentadas em uma moto Yamaha marrom. A mulher, à frente, veste blusa escura florida e calça jeans, com uma bolsa vermelha pendurada. A menina, atrás, está envolta em um tecido dourado brilhante. Ambas sorriem e gesticulam, em um ambiente externo com chão de terra e vegetação ao fundo
LIBERDADE - Gugu (Yuri Gomes) e a avó Dilma (Teca Pereira), em Feito Pipa: amor sem julgamentos (Jamille Queiroz/Paris Filmes/.)
Continua após publicidade
‘Feito Pipa’ e mais: novo cinema negro brasileiro troca a violência pelo afeto Priorize VEJA no Google

Em seu quarto, o menino Gugu (Yuri Gomes), de 11 anos, cola adesivos de estrelinha no rosto, veste roupas coloridas e dança alegremente. Fora dali, é o craque das peladas do bairro — e não se furta a comemorar cada gol com o requebrar dos quadris e mandando beijos aos amigos na arquibancada. A liberdade de ser quem é vem da proteção da avó materna, Dilma (Teca Pereira, ótima), uma idosa espirituosa e indomável. Gugu só se retrai quando sente a aproximação do pai, papel de Lázaro Ramos, que reprime o jeito “afeminado” do menino. A dinâmica familiar se agrava quando Dilma passa a ter sinais de demência — e Gugu, aterrorizado pela possibilidade de viver com o pai, esconde de todos a condição da avó. Escolhido para representar o país no Oscar, Feito Pipa (Brasil, 2026) estreia na quinta-feira 5 como o mais novo expoente de uma interessante safra da produção nacional. Antes relegadas a tramas sobre racismo, pobreza e violência urbana, as famílias negras brasileiras, agora, estrelam dramas cotidianos, vistos a partir de relações pessoais, entre dores e alegrias, sem deixar de fora a esperança de um futuro melhor para suas crianças. “É um cinema afetivo”, celebrou o diretor do filme, o cearense Allan Deberton, em entrevista a VEJA. “Queremos que o público brasileiro se veja representado nas telas”, completou.

Duas mulheres negras, uma mais jovem com cabelo cacheado e blusa marrom, abraça uma mulher mais velha de cabelo grisalho e blusa vinho, ambas chorando com os olhos fechados, sentadas em um sofá estampado
LUTO – Cena de Vicentina Pede Desculpas: após morte do filho, mãe (Rejane Faria) luta para seguir em frente (Denize dos Santos/Netflix/.)

Também no dia 5, entra em cartaz outro nacional de teor parecido. Em Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins, a protagonista que dá nome ao filme, interpretada pela brilhante Rejane Faria, segue uma jornada inglória para processar a morte do filho, um motorista de ônibus envolvido em um acidente fatal. Sem saber como curar a dor, ela sai pelas ruas de Belo Horizonte ao encontro dos familiares das vítimas para pedir perdão. “Queria entender o que acontece com as pessoas que são afetadas por uma tragédia e precisam se mover diante do luto”, conta o diretor.

Quatro pessoas negras observam o céu noturno com um telescópio. Uma mulher adulta abraça uma jovem, ambas olhando para cima. Um homem idoso sorri ao lado de um menino que olha através do telescópio.
SONHANDO ALTO – O clã de Marte Um: ambições de uma periferia que foge de estereótipos (Embaúba Filmes/.)
Continua após a publicidade

Martins é um dos quatro sócios da produtora Filmes de Plástico — composta ainda pelos cineastas André Novais Oliveira e Maurílio Martins e pelo produtor Thiago Macêdo Correia. Fundada em 2009, em Contagem, interior de Minas Gerais, a empresa se tornou referência ao retratar a periferia não como um problema social a ser observado de fora, mas como um lugar de experiências humanas universais e visto por quem vive dentro dela. “O personagem negro no cinema geralmente estava associado ou a uma história de crime ou de escravização. Só que somos muito mais que isso”, afirma Martins. O diretor também foi o responsável pelo adorável Marte Um, de 2022, sobre uma família em ascensão social, em que o caçula sonha em ser astronauta. Enquanto circulava pelos Estados Unidos promovendo o longa, o cineasta ouvia constantemente dos americanos que a imagem do Brasil lá fora ainda estava cristalizada na estética de Cidade de Deus, ignorando as múltiplas dimensões do cotidiano nacional.

Siga
Casal idoso, mulher negra de vestido claro e colete bege, homem pardo de camisa cinza e calça escura, caminhando de braços dados. Ao fundo, uma cidade com casas e prédios em uma colina, sob luz dourada do fim de tarde
DURADOURO – Conceição Evaristo e Norberto Novais Oliveira em Se Eu Fosse Vivo… Vivia: o amor na maturidade (Janine Moraes/Malute/.)
Continua após a publicidade

A produtora, que começou de forma caseira e com poucos recursos, cresceu tanto que chamou a atenção da gigante Netflix: a plataforma fez um acordo de pré-aquisição de Vicentina Pede Desculpas, ajudando a financiar sua realização. Depois da passagem pelos cinemas, o filme chega, no dia 20, ao catálogo da empresa para os 190 países onde ela opera. Esse, aliás, tem sido um ano notável para a Filmes de Plástico. Além de Vicentina, que passou por diversos festivais internacionais, a produtora ainda exibiu em Berlim o romance pincelado por elementos fantásticos Se Eu Fosse Vivo… Vivia, eleito melhor filme no Festival de Brasília. Dirigida por André Novais Oliveira, a trama acompanha um casal de idosos, interpretados pela escritora Conceição Evaristo e por Norberto Novais Oliveira, pai do diretor, que encaram com delicadeza e humor os desafios do envelhecimento. A produção inova ao colocar o amor negro como centro da narrativa, definindo os personagens não pelas dificuldades da vida, mas por um relacionamento duradouro e de cumplicidade — o filme ainda não tem data de estreia definida em circuito.

Criança negra de cabelo crespo e volumoso, com olhos arregalados e boca entreaberta, olhando por cima do ombro direito. Usa uma blusa colorida e um colar artesanal. Uma melancia verde aparece no canto inferior direito.
SILÊNCIOS – Cena de Nosso Segredo: a diretora Grace Passô aborda o racismo, mas nas entrelinhas (Vitrine Filmes/.)
Continua após a publicidade

Outro talento de Minas Gerais, a atriz e dramaturga Grace Passô virou figura carimbada no cinema brasileiro neste ano, atuando em três filmes, entre eles Vicentina, mas chamou mesmo a atenção com sua estreia como diretora em Nosso Segredo, eleito melhor filme no Festival de Gramado. A produção flerta com o sobrenatural ao seguir uma família de Belo Horizonte que tenta reorganizar a vida após a morte do pai. De forma muito sutil, ela pincela o racismo como um agravante do luto. É mais uma das boas histórias dessa nova e bem-vinda safra de longas que deixam de fora do roteiro os estereótipos.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

Publicidade
TAGS:
Cinema
Em Cartaz
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).