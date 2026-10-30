‘Feito Pipa’ e mais: novo cinema negro brasileiro troca a violência pelo afeto

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O cinema brasileiro celebra uma nova e vibrante safra de filmes que retratam famílias negras em dramas cotidianos, abordando temas humanos universais sem estereótipos. Destaques como “Feito Pipa” e “Vicentina Pede Desculpas” marcam essa produção afetiva e representativa.

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Em seu quarto, o menino Gugu (Yuri Gomes), de 11 anos, cola adesivos de estrelinha no rosto, veste roupas coloridas e dança alegremente. Fora dali, é o craque das peladas do bairro — e não se furta a comemorar cada gol com o requebrar dos quadris e mandando beijos aos amigos na arquibancada. A liberdade de ser quem é vem da proteção da avó materna, Dilma (Teca Pereira, ótima), uma idosa espirituosa e indomável. Gugu só se retrai quando sente a aproximação do pai, papel de Lázaro Ramos, que reprime o jeito “afeminado” do menino. A dinâmica familiar se agrava quando Dilma passa a ter sinais de demência — e Gugu, aterrorizado pela possibilidade de viver com o pai, esconde de todos a condição da avó. Escolhido para representar o país no Oscar, Feito Pipa (Brasil, 2026) estreia na quinta-feira 5 como o mais novo expoente de uma interessante safra da produção nacional. Antes relegadas a tramas sobre racismo, pobreza e violência urbana, as famílias negras brasileiras, agora, estrelam dramas cotidianos, vistos a partir de relações pessoais, entre dores e alegrias, sem deixar de fora a esperança de um futuro melhor para suas crianças. “É um cinema afetivo”, celebrou o diretor do filme, o cearense Allan Deberton, em entrevista a VEJA. “Queremos que o público brasileiro se veja representado nas telas”, completou.

Também no dia 5, entra em cartaz outro nacional de teor parecido. Em Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins, a protagonista que dá nome ao filme, interpretada pela brilhante Rejane Faria, segue uma jornada inglória para processar a morte do filho, um motorista de ônibus envolvido em um acidente fatal. Sem saber como curar a dor, ela sai pelas ruas de Belo Horizonte ao encontro dos familiares das vítimas para pedir perdão. “Queria entender o que acontece com as pessoas que são afetadas por uma tragédia e precisam se mover diante do luto”, conta o diretor.

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Martins é um dos quatro sócios da produtora Filmes de Plástico — composta ainda pelos cineastas André Novais Oliveira e Maurílio Martins e pelo produtor Thiago Macêdo Correia. Fundada em 2009, em Contagem, interior de Minas Gerais, a empresa se tornou referência ao retratar a periferia não como um problema social a ser observado de fora, mas como um lugar de experiências humanas universais e visto por quem vive dentro dela. “O personagem negro no cinema geralmente estava associado ou a uma história de crime ou de escravização. Só que somos muito mais que isso”, afirma Martins. O diretor também foi o responsável pelo adorável Marte Um, de 2022, sobre uma família em ascensão social, em que o caçula sonha em ser astronauta. Enquanto circulava pelos Estados Unidos promovendo o longa, o cineasta ouvia constantemente dos americanos que a imagem do Brasil lá fora ainda estava cristalizada na estética de Cidade de Deus, ignorando as múltiplas dimensões do cotidiano nacional.

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A produtora, que começou de forma caseira e com poucos recursos, cresceu tanto que chamou a atenção da gigante Netflix: a plataforma fez um acordo de pré-aquisição de Vicentina Pede Desculpas, ajudando a financiar sua realização. Depois da passagem pelos cinemas, o filme chega, no dia 20, ao catálogo da empresa para os 190 países onde ela opera. Esse, aliás, tem sido um ano notável para a Filmes de Plástico. Além de Vicentina, que passou por diversos festivais internacionais, a produtora ainda exibiu em Berlim o romance pincelado por elementos fantásticos Se Eu Fosse Vivo… Vivia, eleito melhor filme no Festival de Brasília. Dirigida por André Novais Oliveira, a trama acompanha um casal de idosos, interpretados pela escritora Conceição Evaristo e por Norberto Novais Oliveira, pai do diretor, que encaram com delicadeza e humor os desafios do envelhecimento. A produção inova ao colocar o amor negro como centro da narrativa, definindo os personagens não pelas dificuldades da vida, mas por um relacionamento duradouro e de cumplicidade — o filme ainda não tem data de estreia definida em circuito.

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Outro talento de Minas Gerais, a atriz e dramaturga Grace Passô virou figura carimbada no cinema brasileiro neste ano, atuando em três filmes, entre eles Vicentina, mas chamou mesmo a atenção com sua estreia como diretora em Nosso Segredo, eleito melhor filme no Festival de Gramado. A produção flerta com o sobrenatural ao seguir uma família de Belo Horizonte que tenta reorganizar a vida após a morte do pai. De forma muito sutil, ela pincela o racismo como um agravante do luto. É mais uma das boas histórias dessa nova e bem-vinda safra de longas que deixam de fora do roteiro os estereótipos.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019