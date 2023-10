Feira de livros alemã cancela homenagem a autora palestina premiada

Atualizado em 13 out 2023, 20h24 - Publicado em 13 out 2023, 19h44

A Feira do Livro de Frankfurt cancelou a cerimônia de homenagem que faria à autora palestina Adania Shibli, vencedora do prêmio LiBeraturpreis 2023 por seu livro A Minor Matter (Um Assunto Menor, em tradução livre). Segundo a Litprom, associação literária alemã que organiza a premiação, a decisão do cancelamento foi de comum acordo com a escritora e “devido à guerra em Israel”. O livro foi traduzido do árabe original para o alemão em 2022, mas uma versão inglesa havia sido indicada ao National Book Award em 2020 e ao International Booker Prize em 2021. A obra é baseada em uma história real e fala sobre o estupro e assassinato de uma menina beduína palestina em 1949 por soldados israelenses.

O LiBeraturpreis 2023 é um prêmio de literatura alemã atribuído anualmente a um autor originário da África, Ásia, América Latina ou do mundo árabe e apresentado na Feira do Livro de Frankfurt, um dos maiores encontros da indústria literária global.

Segundo o The New York Times, a controvérsia na Alemanha em torno do romance começou no meio do ano quando Ulrich Noller, jornalista do júri da Litprom, renunciou ao cargo em protesto à decisão de atribuir o prêmio de literatura ao romance de Shibli. Um crítico literário do Die Tageszeitung, um jornal alemão liberal e independente, reacendeu o debate nesta semana, acusando o livro de retratar “o Estado de Israel como uma máquina assassina”, embora outros críticos alemães tenham elogiado o romance.

Diretor da Feira do Livro de Frankfurt, Juergen Boos condenou o atentado do Hamas, grupo terrorista palestino, contra Israel. “Os nossos pensamentos estão com as vítimas, os seus familiares e todas as pessoas que sofrem com esta guerra”, disse, em comunicado. O evento acontece entre 18 e 22 de outubro, e a Litprom disse estar buscando um formato e ambiente adequados para realizar a cerimônia de premiação após o término da feira.

