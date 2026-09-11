‘Favelado também tem potencial para Palco Mundo’, protesta MC Cabelinho no Rock in Rio
Rappers defenderam maior presença de artistas da favela nos principais palcos do festival
MC Cabelinho defendeu mais espaço para artistas da favela nos principais palcos do Rock in Rio após se apresentar no festival. Nos bastidores, ele afirmou que pretende chegar ao Palco Mundo em uma próxima edição e ressaltou que músicos vindos das periferias têm potencial para ocupar o principal palco do evento.
“Nós queremos o Palco Mundo. Nós temos potencial. Favelado tem potencial também para estar no Palco Mundo”, afirmou Cabelinho. Questionado se enxergava preconceito na escolha dos artistas destinados ao Palco Favela, ele ponderou, mas reforçou o desejo de avançar na programação. “O Palco Favela é maneiro, mas não é porque é Palco Favela que tem que botar só favelado lá também. Então, nós queremos o Palco Mundo na próxima vez. Nós temos feito para isso. Nós vamos amassar”, disse.
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