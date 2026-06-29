Faustão surpreende e faz aparição pública com a esposa, Luciana Cardoso

O apresentador Fausto Silva, ou Faustão, fez uma rara aparição pública neste domingo, 28, ao ser clicado ao lado da esposa, Luciana Cardoso, que comemorava aniversário de 49 anos ao lado de amigos e familiares. A influenciadora e ex-bailarina do Domigão Erika Schneider registrou a ocasião e compartilhou vídeos via Instagram, incluindo o momento em que ele recebe o primeiro pedaço do bolo da parceira.

Além da dançarina, a lista de convidados incluía nomes como Tom Cavalcante e antigos colegas dos bastidores do Domingão, como as assistentes de palco Carol Miarelli e Nathália Zannin.

Também via Instagram, o primogênito do casal, João Silva, compartilhou homenagem à mãe: “Hoje é o seu dia, meu amor! Obrigado por sempre ter sido meu alicerce, minha força e meu porto seguro. Nestes últimos anos, você foi simplesmente essencial na minha vida, e eu nem consigo imaginar como seria o meu mundo sem você ao meu lado. Tenho um orgulho enorme de ser seu filho. Que Deus continue te abençoando com muita saúde, felicidade e muitos anos de vida. Eu te amo, mãe”.

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Ao longo dos últimos três anos, Faustão tem se mantido fora dos holofotes, conforme diferentes questões de saúde o afligiram. Ele já passou por quatro transplantes de órgão — dois rins, um coração e um fígado. No começo de junho, ele teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma semana de internação, ocasionada pela retirada de uma sonda gástrica.