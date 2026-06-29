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Cultura

Faustão surpreende e faz aparição pública com a esposa, Luciana Cardoso

Apresentador tem ficado fora dos holofotes ao longo dos últimos anos, dentro dos quais passou por quatro transplantes

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h37
Mulher de cabelo castanho claro, blusa rosa e saia florida, batendo palmas e rindo ao lado de um homem mais velho de camisa polo azul escura, que sorri. Ao fundo, outras pessoas e quadros com camisas de futebol emolduradas
Luciana Cardoso e seu marido, Faustão (Instagram/Reprodução)
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O apresentador Fausto Silva, ou Faustão, fez uma rara aparição pública neste domingo, 28, ao ser clicado ao lado da esposa, Luciana Cardoso, que comemorava aniversário de 49 anos ao lado de amigos e familiares. A influenciadora e ex-bailarina do Domigão Erika Schneider registrou a ocasião e compartilhou vídeos via Instagram, incluindo o momento em que ele recebe o primeiro pedaço do bolo da parceira.

Além da dançarina, a lista de convidados incluía nomes como Tom Cavalcante e antigos colegas dos bastidores do Domingão, como as assistentes de palco Carol Miarelli e Nathália Zannin.

Apresentadora loira de cabelos longos e maquiagem leve sorri ao lado de um homem mais velho, de cabelos escuros e camisa azul estampada, ambos sorrindo para a câmera. Ao fundo, camisas de futebol emolduradas.
Erika Schneider e Faustão no domingo, 28 de junho (Instagram/Reprodução)

Também via Instagram, o primogênito do casal, João Silva, compartilhou homenagem à mãe: “Hoje é o seu dia, meu amor! Obrigado por sempre ter sido meu alicerce, minha força e meu porto seguro. Nestes últimos anos, você foi simplesmente essencial na minha vida, e eu nem consigo imaginar como seria o meu mundo sem você ao meu lado. Tenho um orgulho enorme de ser seu filho. Que Deus continue te abençoando com muita saúde, felicidade e muitos anos de vida. Eu te amo, mãe”.

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Ao longo dos últimos três anos, Faustão tem se mantido fora dos holofotes, conforme diferentes questões de saúde o afligiram. Ele já passou por quatro transplantes de órgão — dois rins, um coração e um fígado. No começo de junho, ele teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma semana de internação, ocasionada pela retirada de uma sonda gástrica.

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