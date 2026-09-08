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Cultura

Faustão retornará à TV Globo para entrevista com Pedro Bial

Depois de cinco anos fora da emissora, conversa será exibida em 15 de setembro

Por Lucas Almeida 8 set 2026, 16h51
Fausto Silva
Fausto Silva (Domingo Espetacular/.)
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Faustão retornará à TV Globo para entrevista com Pedro Bial Priorizar nos meus resultados Google

Depois de cinco anos longe da TV Globo, Faustão retornará à emissora para um encontro pontual. Ele será entrevistado por Pedro Bial, em um programa que irá ao ar em 15 de setembro. O encontro ainda contará com participação de dois profissionais que acompanham o tratamento do apresentador, o cirurgião Fábio Gaiotto e o cardiologista Fernando Bacal.

Depois de deixar a apresentação do Domingão em 2021, o apresentador esteve à frente de um programa de auditório da Rede Bandeirantes entre 2022 e 2023. Desde então, Faustão passou por um período afastado da vida pública, enquanto trata da saúde. Ele precisou passar por quatros transplantes, sendo de coração, rim, fígado e um retransplante renal. A entrevista no Conversa com Bial deverá trazer atualizações do quadro de saúde, além de relembrar os principais momentos da carreira na TV.

Em julho, Faustão fez uma breve aparição na TV Globo à distância. O apresentador enviou um vídeo para o programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta. A mensagem era uma homenagem à Ronnie Von, convidado especial da atração.“Quero falar de um amigo aqui, que é um dos mais antigos amigos que eu tenho nesse meio de trabalho”, disse Faustão no dia, emocionando os participantes da edição.

O Conversa com Bial vai ao ar na TV Globo às terças-feiras, logo após o programa Estrelas da Casa. Nesta terça-feira, 8, o entrevistador recebe Betty Faria e Tony Ramos.

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