Faustão faz aparição rara na TV e provoca emoção em Ronnie Von ao vivo

Fausto Silva, 76, fez uma aparição rara na TV nesta quinta-feira, 2, para homenagear seu amigo de longa data Ronnie Von. Ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta, o apresentador aposentado apareceu no telão e causou emoção no convidado do programa da Globo. “Quero falar de um amigo aqui, que é um dos mais antigos amigos que eu tenho nesse meio de trabalho. É um cara que eu tenho… Você imagina, eu conheço essa figura desde 1969, quando ele era o príncipe da Jovem Guarda. Fez um sucesso extraordinário. A partir do momento em que ele passou a ser apresentador, entrevistador, revelou uma outra faceta da vida dele, encarando outro desafio, fazendo, às vezes, programa diário. E ele é um sucesso. Sucesso na vida pessoal, sucesso na vida profissional. É um cara que tem prazer na vida, que é o mais importante. Beijão para vocês! Beijão, Ronaldo! Sucesso!”, disse Faustão.

Sentado no sofá de Patrícia, Ronnie, que completou 60 anos de carreira, ficou emocionado com a mensagem. “Ah, meu irmão!”, gritou o apresentador ao ver a imagem de Faustão no telão. “Meu irmãozinho, você sabe, como eu te disse ontem. A amizade é a sublimação do amor. Eu tenho infinita alegria em ter um amigo com você, você é especial. Fausto, meu querido, você é de uma generosidade que ninguém tem ideia do que é como ser humano. O presente que você mandou ontem para mim, um humilde sommelier, você mandou para mim um Chateau Margaux 94”, comentou o homenageado, em referência ao “mimo” que chega a custa 20 000 reais a garrafa. “Eu tô até agora sonhando com aquele vinho. Eu não vou abrir, porque vou me lembrar de você sempre. Fausto, um beijo pra você, pras crianças, pra Lu[ciana Cardoso, esposa de Faustão]. Vamos voltar com a nossa pizza, hein?”, concluiu o ex-apresentador da Gazeta.

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