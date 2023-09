Faustão deixa hospital depois de exames pós-operatórios

O apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado, 23. Faustão foi internado no começo da semana para realizar exames pós-operatórios devido ao transplante de coração feito no fim de agosto. O apresentador realizou os exames de acordo com o protocolo pós-transplante.

Segundo o boletim médico, assinado pelos médicos Fernando Bacal, Fábio Gaiotto e Miguel Cendoroglo Neto, Faustão segue com as orientações nessa fase de adaptação ao transplante cardíaco.

A entrada da última segunda-feira, 18, no Einstein, estava prevista. De acordo com um boletim médico emitido na ocasião, o retorno do apresentador ao hospital é um “protocolo de rotina” para avaliar o funcionamento do órgão. Faustão foi submetido a um transplante de coração em 27 de agosto e ficou internado até o último dia 10.

“O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição”, diz o boletim médico.

O apresentador recebeu o órgão por meio da fila de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS) após o agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca que ele apresentava desde 2020.

